Košický samosprávny kraj ukončil sanáciu oporného múra v Kluknave

Kluknava 15. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil sanáciu oporného múra v Kluknave v okrese Gelnica za viac ako 464.000 eur. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že zároveň sa stavebné práce na realizácii druhej etapy rekonštrukcie cesty II/547 a piatich mostov na trase Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy dostali do druhej polovice.



Sanácia oporného múru v Kluknave približne na úseku v dĺžke 100 metrov trvala od februára. Vybudovali tu železobetónový oporný múr založený na mikropilótach. V rámci rekonštrukcie tiež obnovili odvodnenie a na vozovke pribudol i nový asfalt či bezpečnostné zvodidlá. "Hoci je to cesta tretej triedy, ide o hlavnú dopravnú tepnu v smere na Prešov. Leží na príjazdovej trase na diaľnicu D1 a denne po nej prejdú tisíce vozidiel. Pod nepriaznivý stav cesty sa tak podpísala najmä vysoká intenzita dopravy, ale aj nedostatočná úprava priľahlého svahu aj zvetranie hornín," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.



Práce od mája prebiehajú aj v neďalekých Kolinovciach na ceste II/547 v okrese Spišská Nová Ves. Rekonštrukcia priepustu a sanácia krajníc za viac ako 209.000 eur by mala byť hotová do konca tohto mesiaca.



"V plnom prúde je tiež II. etapa rekonštrukcie cesty a mostov na trase Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy, sumárne za takmer 8,5 milióna eur. Na dve časti projektu získal kraj príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu," pripomína KSK.



Okrem rekonštrukcie 10,5 kilometra dlhého úseku cesty medzi Košicami, okresom Košice-okolie a Gelnickým okresom projekt zahŕňa aj rekonštrukciu piatich mostov. Konkrétne ide o most cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, most cez Záhorský potok pred Štefanskou Hutou, most cez potok Studenec v Kolinovciach a dva mosty pred Spišskými Vlachmi - cez potok Oľšavec a cez Slatvinský potok.