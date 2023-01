Košický samosprávny kraj začína s rekonštrukciou kreatívneho centra

Košice 16. januára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začína s komplexnou rekonštrukciou objektu, kde bude sídliť krajské kreatívne centrum, za takmer 19 miliónov eur. V pondelok kraj podpísal zmluvu na stavebné práce so žilinskou spoločnosťou Hastra.



Ešte vlani v septembri KSK zazmluvnil aj dodávateľa slaboprúdových rozvodov či stolárskych výrobkov, ktorým je spoločnosť Metrostav. Sídlo Kreatívneho centra Košického kraja sa nachádza v areáli bývalej tabakovej továrne na košickej Strojárenskej ulici.



Predseda KSK Rastislav Trnka hovorí o najväčšom investičnom projekte v kreatívnom odvetví za posledné desaťročia na celom východe Slovenska. "Treba brať do úvahy, že ide o budovu v pamiatkovej zóne a výzvou pre nás budú aj neustále rastúce ceny stavebných materiálov. Sme však o krok bližšie k tomu, aby kreatívna komunita na východe získala priestor na tvorbu nových šancí pre študentov a absolventov umeleckých odvetví, tvorivých pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, podnikateľov a ostatných subjektov v kultúre a kreatívnych odvetviach," uviedol. Táto sféra má podľa neho nesmierny potenciál zamestnávať omnoho viac ľudí ako v súčasnosti.



Hoci zmluva na stavebné práce je podpísaná na 15 mesiacov, keďže ide o projekt cez eurofondy z končiaceho obdobia, faktúry musia byť preplatené do konca tohto roka. "My urobíme aj s dodávateľmi všetko pre to, aby tento čas prác bol skrátený čo najkratšie, čo je nejakých desať – jedenásť mesiacov, samozrejme, pri zachovaní kvality," povedal Trnka.



Nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje 95 percent rozpočtu projektu, KSK ho spolufinancuje sumou takmer milión eur.



"Je to veľmi náročná stavba, ale naša spoločnosť urobí všetko pre to, aby za tých 11 mesiacov bola dorobená a odovzdaná do užívania," povedal za firmu Hastra jej generálny riaditeľ Jozef Hanuliak.



KSK uvádza, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok podal po vyhlásení výzvy ministerstvom kultúry v roku 2019. S prípravou verejného obstarávania začal v novembri 2020, ihneď po schválení projektu. Trnka pritom dlhodobo kritizuje zle nastavený zákon o verejnom obstarávaní, ktorý podľa neho komplikuje celý proces.



Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) prikázal rozdeliť zákazku na štyri časti. "Proces verejného obstarávania zdržali okrem pandémie i zvýšené ceny stavebných materiálov, pre ktoré viacerí uchádzači neboli schopní splniť zákazku. Župa tak musela opakovane vyhodnocovať ďalších uchádzačov v poradí," informoval Úrad KSK.



V rámci projektu je v pláne výmena ústredného kúrenia, sociálnych zariadení, výmena rozvodov, oprava fasády aj strechy. Súčasťou rekonštrukcie historickej budovy bude dostavba podkrovia a vytvorenie novej plochy na streche budovy s dominantnou kovovou konštrukciou. V kreatívnom centre vzniknú otvorené pracovné dielne a otvorené inovačné ateliéry, najmä so zameraním na media art a dizajn, ale aj scénické či vizuálne umenie, remeslá a kultúrne dedičstvo.