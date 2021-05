Košický samosprávny kraj zaočkoval za víkend takmer 9500 ľudí

Košice 10. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) počas uplynulého víkendu (8. - 9. 5.) zaočkoval vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách takmer 9500 ľudí. Prvýkrát boli v prevádzke tri vakcinačné centrá, okrem Košíc a Michaloviec aj v Spišskej Novej Vsi.



"Prvýkrát sme očkovali na troch miestach troma vakcínami súčasne, teda Pfizerom, Modernou aj AstraZenecou. Vďaka tomu sme počas víkendu zaočkovali rekordný počet ľudí a celkovo od otvorenia veľkokapacitných očkovacích centier sme podali vakcínu takmer už 77.500 ľuďom. V takomto tempe chceme pokračovať aj ďalej, k rýchlejšej preočkovanosti východniarov pomôže aj výjazdová očkovacia služba, ktorá tento týždeň vyrazí za seniormi na Spiš aj Gemer," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Kraj ďalej informoval, že očkovanie bude prebiehať celý tento týždeň okrem pondelka. Centrum v Košiciach bude v prevádzke nepretržite šesť dní, očkovať budú opäť všetkými registrovanými vakcínami. Cez víkend (15. - 16. 5.) budú otvorené aj veľkokapacitné očkovacie centrá v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Záujemcovia o očkovanie sa môžu naďalej hlásiť cez čakáreň Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na vakcinacia.nczisk.sk/registrácia. Pre náhradníkov je dostupný webový portál www.ockovanieksk.sk. Podľa aktuálnej národnej očkovacej stratégie sú vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna určené ľuďom nad 45 rokov, zvyšným vekovým kategóriám je prideľovaná vakcína od AstraZenecy.



Krajská výjazdová očkovacia služba v priebehu tohto týždňa vyrazí do prvých obcí, ktoré registrovali na očkovanie svojich obyvateľov nad 60 rokov. V utorok (11. 5.) zaočkuje v Kultúrnom dome v Krompachoch približne 360 seniorov, v stredu (12. 5.) vyrazí do Margecian a vo štvrtok (13. 5.) do Dobšinej.