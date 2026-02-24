< sekcia Regióny
Košický sociálny byt na Ulici B. Němcovej odovzdali rodine do užívania
Mestské zastupiteľstvo v júni 2025 schválilo pre uvedenú organizáciu nájom dvoch bytov v nevyhovujúcom stave na 15 rokov.
Autor TASR
Košice 24. februára (TASR) - Ďalší zo sociálnych bytov, ktoré má od mesta Košice v prenájme nezisková organizácia Sociálne bývanie, odovzdali do užívania. Od utorka sa stal domovom pre otca samoživiteľa s dvomi deťmi.
Ako pre TASR uviedol riaditeľ organizácie Radoslav Dráb, rodina doteraz žila v sociálnom zariadení vo Varhaňovciach, ktoré jej nedokázalo ponúknuť priestor a dostatočné podmienky na skutočný rozvoj.
Rodine v utorok odovzdali do užívania garsónku s výmerou približne 20 štvorcových metrov na Ulici Boženy Němcovej v Košiciach. Byt bol v havarijnom stave. Aj vďaka sponzorom ho kompletne zrekonštruovali a zariadili potrebným vybavením. Dráb zdôraznil, že rodinu nenechajú samu ani po odovzdaní kľúčov. „Naším cieľom je, aby sa rodina úspešne začlenila do spoločnosti. Našou úlohou je byť pri tom sprevádzajúcou a podpornou inštitúciou,“ uviedol.
Mestské zastupiteľstvo v júni 2025 schválilo pre uvedenú organizáciu nájom dvoch bytov v nevyhovujúcom stave na 15 rokov. Podmienkou bola ich rekonštrukcia na vlastné náklady. Prvý z bytov odovzdali koncom uplynulého roka invalidnej dôchodkyni, ktorá sa stará o dve vnúčatá a dcéru so zdravotným znevýhodnením.
Mesto Košice na svojej webovej stránke pripomína, že spolu s partnerskými organizáciami postupne od roku 2019 zrekonštruovalo a odovzdalo už vyše 120 mestských bytov. „Za sedem rokov sme nezaznamenali kritickú situáciu. Ľudia, ktorí sa nasťahovali do našich bytov, sú dobrí susedia a vážia si šancu, ktorú dostali,“ dodal primátor Jaroslav Polaček.
