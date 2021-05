Košický sociálny podnik rozširuje služby o pomoc pri dome či v záhrade

Košice 15. mája (TASR) - Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja (KSK) sa rozširuje o novú divíziu dom a záhrada, ktorá začne fungovať od leta. Služby bude poskytovať občanom aj obciam, pomôže v záhrade či domácnostiach. Informoval o tom Úrad KSK.



V pilotnej fáze pôjde o služby v okresoch Košice a Košice-okolie, postupne sa ponuka rozšíri do celého kraja. Už teraz si záujemcovia môžu objednať službu prostredníctvom formulára na webstránke www.spksk.sk/dom-zahrada. Cenník služieb sa bude odvíjať od aktuálnych trhových cien. Cenovo zvýhodnené budú sociálne odkázané osoby či zraniteľné skupiny, ako napríklad osamelí rodičia.



V sociálnom podniku už od jesene minulého roka funguje divízia stavba. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa s jej pomocou podarilo zrekonštruovať viacero krajských budov. „Medzi inými aj budovu na Továrenskej v Košiciach, do ktorej sa o pár týždňov presťahuje Divadlo Romathan. S maľovaním a inými stavebnými prácami pomáhali zamestnanci Sociálneho podniku KSK v župných školách, internátoch, ale aj knižnici či v budove, kde sídlia krajskí cestári. Aktuálne máme v podniku 19 zamestnancov, vďaka novej ponuke služieb budeme vedieť zamestnať ďalších najmenej desať osôb,“ uviedol. Projekt sa podľa neho osvedčil a okrem toho, že pomáha so službami, dáva prácu ľuďom, ktorí chcú pracovať, ale pre svoje zdravotné či iné znevýhodnenie si dlhodobo nedokázali nájsť zamestnanie.



Sociálny podnik KSK okrem uplatnenia ponúka zamestnancom správne pracovné návyky, ktoré zvýšia ich šance na trhu práce. Má byť modelovým pre mestá a obce v kraji, ktoré sa zaujímajú o sociálne podnikanie a radi by touto formou zaktivizovali obyvateľov so slabšími vyhliadkami na zamestnanie. Zatiaľ čo divíziu stavba využíval kraj prioritne pri rekonštrukcii vlastných budov, služby dom a záhrada budú otvorené pre verejnosť. Východniari si budú môcť objednať práce od maľovania interiérov, sťahovanie nehnuteľností až po údržbu domov, záhrad a dvorov, výkopové práce či odvoz odpadu. Na podnik sa môžu obrátiť aj tí, ktorí potrebujú pomôcť s nákupmi, upratovaním domácností vrátane umývania okien, prania alebo žehlenia.