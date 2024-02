Košický súd opäť oslobodil policajtov v kauze šikany rómskych chlapcov

Košice 22. februára (TASR) - Oslobodzujúci rozsudok pre desať policajtov v kauze šikanovania rómskych chlapcov vyniesol vo štvrtok opätovne Mestský súd Košice. Stalo sa tak v obnovenom konaní po tom, ako Ústavný súd (ÚS) SR predchádzajúci právoplatný oslobodzujúci rozsudok zrušil. K šikanovaniu malo dôjsť v marci 2009 na policajnej stanici v Košiciach, policajtov obžalovali zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.



Aj podľa najnovšieho rozhodnutia prvostupňového súdu nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý sú obžalovaní stíhaní. "Vykonané dôkazy, a to ani po doplnení dokazovania a po ich opätovnom zhodnotení, nepostačujú na uznanie viny obžalovaných," uviedla predsedníčka senátu. Iný postup ako oslobodenie spod obžaloby v danom prípade tak podľa nej do úvahy neprichádza. Súd zároveň odkázal poškodených s nárokmi na náhradu nemajetkovej škody a trov právneho zastúpenia na civilný proces. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor voči nemu zahlásil odvolanie.



Kauza sa viaže na udalosti z 21. marca 2009. Šesť rómskych chlapcov z košického sídliska Luník IX vo veku desať až 16 rokov predviedli na Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice - Juh pre lúpežné prepadnutie dôchodkyne. Podľa medializovaného videozáznamu policajti chlapcov ponižovali, vysmievali sa im, nútili ich dávať si navzájom facky či vyzliecť sa donaha. Deti mali podľa obžaloby aj biť, vulgárne im nadávať či huckať na ne služobné psy, pričom ich komentáre sa týkali aj rómskeho pôvodu detí. Obžalovaní, a to deväť mužov a jedna žena, obvinenia odmietli. V Policajnom zbore aktuálne pracuje šesť z nich.



Okresný súd Košice II v decembri 2019 obžalovaných oslobodil, čo odvolací krajský súd o rok potvrdil. ÚS však vlani rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie. Zároveň rozhodol o porušení práv vtedajších chlapcov, a to v spojení so zákazom mučenia a krutého zaobchádzania a diskriminácie na rasovom základe. Podstatou zistených defektov súdnej etapy konania bola podľa ÚS neregulárna aplikácia zásady voľného hodnotenia dôkazov. Sťažovatelia predtým uspeli so sťažnosťou na Európskom súde pre ľudské práva.