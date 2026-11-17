< sekcia Regióny
Košický súd zamietol sťažnosť, obvinený policajt nejde do väzby
Sudkyňa mestského súdu pre prípravné konanie ešte 6. novembra nevyhovela návrhu prokurátora vziať obvineného policajta do väzby a prepustila ho zo zadržania na slobodu.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - Košický policajt Jozef H. obvinený zo zločinov sexuálneho násilia a znásilnenia ostáva na slobode. Krajský súd v Košiciach v utorok zamietol sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu, ktorým košický mestský súd policajta v danej trestnej veci nevzal do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
Sudkyňa mestského súdu pre prípravné konanie ešte 6. novembra nevyhovela návrhu prokurátora vziať obvineného policajta do väzby a prepustila ho zo zadržania na slobodu. Podľa verdiktu tohto súdu „nie je naplnená materiálna stránka vzatia obvineného do väzby, keďže z doposiaľ vykonaných dôkazov nie je možné vyvodiť záver, že skutok sa stal a mal ho spáchať obvinený“.
Príslušníka Policajného zboru zadržali 4. novembra ráno v Košiciach. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ho obvinil za trestný čin znásilnenia v súbehu s trestným činom sexuálneho násilia. „Oba trestné činy mal policajt spáchať v čase služby, opakovane a jeho konanie bolo kvalifikované ako spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až do 15 rokov,“ uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
V prípade pokračuje vyšetrovanie.
Sudkyňa mestského súdu pre prípravné konanie ešte 6. novembra nevyhovela návrhu prokurátora vziať obvineného policajta do väzby a prepustila ho zo zadržania na slobodu. Podľa verdiktu tohto súdu „nie je naplnená materiálna stránka vzatia obvineného do väzby, keďže z doposiaľ vykonaných dôkazov nie je možné vyvodiť záver, že skutok sa stal a mal ho spáchať obvinený“.
Príslušníka Policajného zboru zadržali 4. novembra ráno v Košiciach. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ho obvinil za trestný čin znásilnenia v súbehu s trestným činom sexuálneho násilia. „Oba trestné činy mal policajt spáchať v čase služby, opakovane a jeho konanie bolo kvalifikované ako spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až do 15 rokov,“ uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
V prípade pokračuje vyšetrovanie.