Košický súd zatiaľ neeviduje uznesenie o obvinení jeho zamestnankyne z

Košice 25. septembra (TASR) – Ak sa obvinenie, ktoré malo byť vznesené voči zamestnankyni trestného úseku Okresného súdu Košice II Lenke M. potvrdí, postavia ju mimo služby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Anna Pančurová s tým, že vedeniu súdu doposiaľ nedoručili uznesenie o vznesení obvinenia. Súvisieť má s korupciou na košickom súde.



Podľa slov hovorkyne polícia zatiaľ vedenie súdu o svojom postupe neinformovala. „V prípade potvrdenia medializovaných informácií Okresný súd Košice II bezodkladne prijme opatrenia v zmysle zákona o štátnej službe, to znamená, že obvinená bude zaradená mimo štátnej služby,“ povedala Pančurová.



Polícia SR v piatok na sociálnej sieti informovala, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil dve osoby z korupcie - zamestnankyňu košického okresného súdu L. M. zo zločinu prijímania úplatku a advokátku J. M. z prečinu podplácania. „Obe obvinené neboli zadržané, no aktuálne s nimi vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony,“ uviedla s tým, že viac informácií poskytne, keď to procesná situácia dovolí.