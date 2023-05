Košický Urban Art Fest ponúka program pre rodiny aj milovníkov umenia

Košice 28. mája (TASR) - Pre rodiny s deťmi a všetkých milovníkov umenia a kultúry je určený festival Urban Art Fest. Jeho šiesty ročník ponúkne bohatý program v nedeľu od 14.00 do 18.00 h v areáli Kasární/Kulturparku v Košiciach. TASR o tom informovala manažérka Domu ľudového tanca a Folklórneho súboru Železiar Lýdia Vargová.



V programe vystúpi viac ako 400 účinkujúcich. Spevácke bloky budú pretkané tanečnými číslami. Pripravené budú aj rôzne hry, súťaže, či tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá, ktoré budú viesť profesionáli. "V Škole tanca sa dospelí aj deti naučia kroky tradičného ľudového tanca," uviedla.



Festival pripravuje občianske združenie Klub 3F v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Vlada Urbana. "Pri zrode festivalu stála myšlienka dať študentom školy jedinečnú príležitosť vystúpiť na profesionálnom pódiu, s profesionálnym ozvučením a technikou, a hlavne pred publikom, ktoré nepozostáva len z ich rodičov, ako to zvyčajne na školských koncertoch býva," dodala Vargová.



Vstup na festival je bezplatný.