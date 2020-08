Košický vedec analyzoval skamenené embryo dinosaura

Košice 29. augusta (TASR) – Analýzu unikátnej skameneliny, jedinej známej svojho druhu, prezentuje medzinárodný tím pod vedením slovenského vedca Martina Kundráta v najnovšom čísle prestížneho vedeckého časopisu Current Biology. Ide o 80 miliónov rokov staré embryo dinosaura patriaceho do skupiny zahŕňajúcej najväčšie suchozemské tvory našej planéty.



Kundrát pôsobí v Centre interdisciplinárnych biovied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Jedinečnosť skameneného embrya spočíva v zachovaní trojrozmernej anatómie, ktorú slovenský paleobiológ študoval s použitím časticového urýchľovača generujúceho vysokoenergetické röntgenové žiarenie. TASR o tom informoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.



Na pôde košickej univerzity Kundrát buduje prvé slovenské laboratórium synchrotrónového zobrazovania zameraného na štúdium biodiverzity vyhynutého života a životného prostredia. Táto technológia sprístupnila vedcom nové zdroje informácií. Okrem presných anatomických detailov, mikroštruktúry embryonálnych kostí objavili aj pozostatky mäkkých tkanív.



Najprekvapujúcejšou však bola rekonštrukcia tvárovej časti lebky, ktorá podstatne mení doterajšiu predstavu o jej tvare a špecializácii u gigantických titanosaurov. Embryonálna lebka poukazuje na fakt, že na rozdiel od dospelých jedincov vyliahnuté malé "giganty" mali schopnosť stereoskopického videnia a ich rypák bol opatrený nezvyčajným rohom. Práca zahŕňa množstvo ďalších analýz, ktoré prispievajú k objasneniu procesu rozmnožovania a evolúcie gigantizmu u dinosaurov.



Slovenský vedec odhaľuje ešte jeden podstatný aspekt projektu, na ktorom dlhodobo pracoval. Významnou mierou sa podieľal na repatriácii nálezu späť do Argentíny, pretože skamenené vajce, o obsahu ktorého nikto pôvodne netušil, bolo z Južnej Ameriky ilegálne vyvezené do USA. "Záchranu vedeckého dedičstva tejto unikátnej skameneliny, na ktorú sa budú odvolávať ďalšie generácie, považujem za rovnako dôležitú ako vedeckú podstatu našej práce," konštatoval.



Článok, ktorý vyšiel 27. augusta v Current Biology, je ďalším úspechom košickej paleobiológie. "Martin Kundrát je prvým slovenským senior (vedúcim) autorom, ktorý publikuje v tomto prestížnom vedeckom časopise považovanom za špičkové periodikum v odbore biovied," informoval Zavatčan.



K významným zisteniam prichádza krátko po ďalších objavoch košického paleobiológa - troch nových vtáčích dinosaurov vrátane nového druhu Archeopteryxa, prvého dôkazu o polárnych dinosauroch z južnej pologule a jedného z najmenších cicavcov, ktoré žili na našej planéte.