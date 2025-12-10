< sekcia Regióny
Košický veľtrh Pro Educo opäť prezentuje žiakom možnosti vzdelávania
Brány veľtrhu budú otvorené v stredu od 9.00 do 15.30 h a štvrtok od 8.30 do 14.30 h.
Autor TASR
Košice 10. decembra (TASR) - Prehľad možností vzdelávania, profesijného rozvoja a kariérnych príležitostí doma aj v zahraničí ponúka veľtrh Pro Educo, ktorý sa v stredu a štvrtok (11. 12.) koná v Košiciach. Na 17. ročníku veľtrhu vzdelávania sa opäť predstaví viac ako 60 vystavovateľov z radov vysokých škôl, univerzít, vzdelávacích organizácií či inštitúcií. Organizátori informovali, že počas dvoch dní očakávajú účasť približne 7000 mladých ľudí z celého východného Slovenska.
Vstup na podujatie v Kasárňach/Kulturparku je pre návštevníkov bezplatný. „Študenti a návštevníci tu nájdu desiatky študijných programov, jazykové kurzy, možnosti zahraničných pobytov, pracovné príležitosti aj kariérne poradenstvo. Veríme, že si každý odnesie hodnotnú informáciu, ktorá mu pomôže pri rozhodovaní o budúcnosti,“ uviedla riaditeľka projektu Kristína Vajdová. Pripravených bude podľa nej aj niekoľko celodenných interaktívnych zón v oblasti jazykového testovania, koučingu, kariérneho poradenstva, logického myslenia či rozvoja mäkkých zručností. Program je možné pozrieť si aj prostredníctvom viacerých online platforiem. Podujatie organizuje spoločnosť Progress Promotion.
Na výstavisku sa predstavia slovenské a české univerzity, stredné školy z východného Slovenska, významní zamestnávatelia a firmy z praxe, jazykové školy, vzdelávacie agentúry a záujmové organizácie. Hlavné pódium v budove Alfa bude dejiskom viacerých moderovaných diskusií, ktoré detailnejšie predstavia niektoré nosné témy.
Pre záujem vidieckych škôl organizátori vypravia tri autobusy, ktoré budú počas oboch dní do Kulturparku privážať žiakov a študentov z odľahlejších oblastí bez vhodného dopravného napojenia.
