Košických policajtov ocenili za záchranu ľudských životov
Mesto pripomína, že mestskí policajti za uplynulé roky zachránili desiatky životov.
Autor TASR
Košice 30. januára (TASR) - Mesto Košice vyzdvihlo príslušníkov mestskej polície (MsP), ktorí v roku 2025 svojím pohotovým a profesionálnym konaním zachránili ľudské životy. Ich oceňovanie sa uskutočnilo vo štvrtok (29. 1.) pri príležitosti slávnostného uvedenia druhého, aktualizovaného vydania Encyklopédie mestských a obecných polícií Slovenskej republiky, ktorej autorom je Martin Korčok. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.
Čestný odznak a ďakovný list prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska si prevzali príslušníci košickej MsP Miroslava Kovalková, Peter Šimon, Slavomír Gdovin a Róbert Suleň za ochranu života a zdravia občanov pri výkone služby.
Mesto pripomína, že mestskí policajti za uplynulé roky zachránili desiatky životov. „Práca v teréne je náročná. Policajt je na ulici vo dne v noci, v každom počasí. Záchrana ľudského života je vždy to najcennejšie, čo môže policajt urobiť. Preto by verejnosť nemala mestských policajtov vnímať ako ‚papučkárov', ale ako ľudí, ktorí sa starajú predovšetkým o ich bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu majetku, života a zdravia občanov,“ uviedol náčelník MsP Slavomír Pavelčák.
Okrem mestských policajtov boli ocenené aj osobnosti verejného a spoločenského života za dlhoročnú spoluprácu a prínos k rozvoju mestských a obecných polícií. Čestný odznak a ďakovný list získal akademik Marián Mesároš za významnú pomoc a dlhodobú spoluprácu so Združením náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Korčok bol ocenený za profesionálny prínos pri propagácii činnosti mestských a obecných polícií a za publikáciu o nich. Ocenenie si prevzal aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček za dlhoročnú spoluprácu a podporu rozvoja MsP, Peter Borko za významnú spoluprácu a Erika Zamboriová za profesionálny prínos pri propagácii činnosti mestských a obecných polícií.
