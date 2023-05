Košicská Rušňoparáda cez víkend opäť ponúkne železničné atrakcie

Košice 5. mája (TASR) - Košické rušňové depo s najväčšou prehliadkou historických i moderných železničných vozidiel na Slovensku otvorí svoje brány počas prvého májového víkendu (6. - 7. 5.). K hlavným atrakciám tohtoročnej Rušňoparády bude patriť viac ako storočná parná lokomotíva zvaná Štvorkolák, obnovená a sprevádzkovaná po 20-ročnej odstávke.



Tradičné podujatie pre verejnosť organizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom. K lákadlám budú patriť aj 72-ročný parný rušeň Papagáj z Popradu, historická motorová a ručná drezina, ako aj dieselový rušeň Sergej z Humenného, ktorý mal možnosť hrať v hollywoodskom filme Peacemaker. V zastúpení súčasných vozidiel sa predvedie najnovšia elektrická jednotka ZSSK prezývaná Panter. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



V sobotu budú brány depa otvorené od 9.00 do 17.30 h, pričom večer od 20.00 do 21.30 h sa uskutoční príchod Retro Expresu a nočné fotenie na točni. V nedeľu bude areál prístupný od 9.00 do 16.30 h.



Súčasťou Rušňoparády bude aj výstava modelov rušňov zo starých železných skrutiek od Jána Nováka, program pre deti, vozenie sa na historických vozňoch či retro autobuse. Svoje schopnosti, techniku a výstroj predvedú hasičské, vojenské a policajné zložky.



Súčasťou bude aj podujatie Študuj dopravu s predstavením študijných odborov z oblasti dopravy na stredných odborných a prípadne aj vysokých školách. Žiaci a študenti dostanú kariérové poradenstvo s odporúčaním ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Záujemci si môžu vyskúšať aj rušňový trenažér.