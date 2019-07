Košicské združenie Feman získalo peniaze pre hendikepované deti

Projekty sa už začali realizovať a potrvajú do konca tohto roka.

Košice 10. júla (TASR) – Košické Združenie Feman získalo 24.000 eur od Ministerstva kultúry SR na päť projektov, ktorými chce podporiť najmä deti a mládež so zrakovým či sluchovým postihnutím, ľudí z marginalizovaných a znevýhodnených skupín. Projekty sa už začali realizovať a potrvajú do konca tohto roka. Riaditeľ združenia Eduard Buraš povedal, že súčasťou sú tvorivé dielne, semináre, workshopy či koncerty a festivaly, do ktorých chcú zapojiť aj známych umelcov z Košíc.



„Očakávame, že do týchto projektov sa zapojí okolo 1000 detí,“ povedal Buraš v stredu v Košiciach. Pokračujúcimi projektmi sú Tmavomodrý svet 2019, Sociálna inklúzia v kultúre osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín obyvateľstva, Ako nevidiaci menia svet hudby a Svetlo, voda, hudba, tanec, divadlo. Novým projektom je Povediem ťa ku knihe a pamiatkam UNESCO, ktorého cieľom je priblížiť deťom knihu v Braillovom písme o pamiatkach UNESCO a zároveň ich navštíviť.



„Týmito projektmi chceme dať možnosť deťom sa realizovať, pomôcť rodičom, že deti zoberieme k pamiatkam UNESCO. Vieme im dať náplň, pretože sú prázdniny,“ priblížil Buraš. Dodal, že Feman chce pomôcť aj nadaným talentom, ktorí sa možno pre svoj hendikep cítia na okraji hudobného sveta.



Účastníkmi projektov sú nevidiace a slabozraké deti a mládež zo Spojenej školy internátnej v Levoči, hlucho-slepé deti a mládež z n. o. Maják v Zdobe pri Košiciach, nevidiaci a slabozrakí mladí dospelí z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach, DSS v Moldave nad Bodvou, deti z detských domovov či znevýhodnení obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých obcí. V rámci sociálnej inklúzie sú novým partnerom združenia košickí seniori.



Podľa štatistík žijú na východnom Slovensku približne 1,5 až dve percentá ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa. „Z toho najväčšie percento žije v oblasti Spiša, kde sú vytvorené aj špecializované zariadenia, napríklad školské a vzdelávacie. Práve tieto trpia akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im umožňovali plnohodnotnú integráciu ich zverencov,“ povedal Buraš a zdôraznil, že zámerom projektov je tento nelichotivý stav aspoň sčasti zmení.



Feman prispel na projekty päťpercentnou účasťou.