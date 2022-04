Košicskí študenti si merajú sily v programátorskej súťaži hackathon

Košice 22. apríla (TASR) – V medzinárodnej súťaži v programovaní, ktorá sa koná v sobotu a nedeľu (24. 4.) v Košiciach, si zmerajú sily mladí hackeri. Na treťom ročníku súťaže Hack Košice 2022 by sa malo zúčastniť približne 150 študentov z rôznych krajín, 15 spoločností s technickým zameraním a 50 mentorov. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), ktorá je generálnym partnerom podujatia, o tom informovala jej hovorkyňa Laura Hoľanová.



Súťažiaci si zvolia zadanie, ktorého riešenie musia za 24 hodín navrhnúť, naprogramovať a predstaviť. Počas hackatonu v Kunsthalle/Hale umenia budú mať možnosť zúčastniť sa workshopov, diskutovať s odborníkmi v oblasti informačných technológií, oboznámiť sa s novinkami vo svete techniky a zasúťažiť si v mini hrách.



V nedeľu budú tímy prezentovať svoje návrhy. „Malo by ísť o inovatívne riešenia pri vytváraní a testovaní nových aplikácií určených pre širšiu cieľovú skupinu so zámerom zlepšiť a uľahčiť rôzne každodenné činnosti,“ uviedla Hoľanová. Pri hodnotení bude rozhodujúca technická náročnosť vytvorenej aplikácie, jej inovatívnosť, ale aj praktické využitie.



Hackathon založila a organizuje skupina stredoškolských a vysokoškolských študentov. Hlavným poslaním je vzdelávať a podporovať mladých študentov v oblasti IT. Podujatie podporuje aj celosvetová oficiálna liga hackathonov Major League Hacking.



UPJŠ zabezpečuje materiálno-technické pokrytie, sieťové pripojenie, odborný personál, IT mentoring a workshop pre účastníkov. „Kolegovia pre hackerov sformulovali zadanie, ktorého cieľom je identifikovať nebezpečné zosuvy pôdy použijúc detailný, laserom snímaný digitálny model terénu Slovenska a metódy strojového učenia. Taktiež realizujeme workshop o nových aplikáciách teórie grafov, ktorá má široké uplatnenie v analýzach rôznych typov sietí, ako sú dopravné, sociálne či internetové siete,“ informoval prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Michal Gallay.