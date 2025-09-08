< sekcia Regióny
Kosit: Digitalizácia riadenia zberu odpadu otvára dvere technológiám
Autor TASR
Košice 8. septembra (TASR) - Spoločnosť Kosit dokončila implementáciu informačného systému riadenia zberu odpadu. Zberové vozidlá sú vybavené modulmi GPS, ktoré prenášajú polohu a trasu v reálnom čase. Všetky smetné nádoby a kontajnerové stanoviská v meste Košice sú evidované a zdokumentované, čo umožňuje presné určenie polohy nádob a manipulácie s nimi. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová.
„Zosúladili sme naše systémy s najnovšou generáciou digitálneho produktu Protank Dynamics a výsledkom je komplexná digitalizácia, teda zásadný krok pre nasadenie umelej inteligencie do systému riadenia logistiky zberu odpadu,“ uviedol generálny riaditeľ Kositu Marián Christenko.
Operátori a dispečeri majú podľa spoločnosti v súčasnosti prístup k online mapám s aktuálnou polohou a pohybom vozidiel, ako aj hlásenie technickej poruchy pri zvoze, čo im umožňuje okamžite reagovať. Systém okrem toho zbiera, prenáša a spracováva dáta, ktoré slúžia ako podklad pre reporty, analýzy a optimalizáciu plánovania. „Ten istý princíp riadenia ako pri zvoze odpadu sme zaviedli aj pre letnú a zimnú údržbu. Znamená to, že napríklad celú logistiku čistenia ciest od snehu budeme plánovať a riadiť pomocou digitálneho systému, ktorý bude vyhodnocovať dáta a plánovať trasy techniky údržby,“ skonštatoval Christenko.
Výhodami nového systému údržby a zvozu odpadu má byť nielen efektívne plánovanie trasy zberu odpadu, ale firma chce vďaka nemu znížiť spotrebu paliva, čas jazdy či frekvenciu využitia techniky. Systém umožňuje evidenciu zrealizovaných jázd, oneskorení, vynechaných stanovísk a možnosť spätnej kontroly a výkonov pracovníkov a vozidiel. Podľa spoločnosti je to cesta k objektívnej transparentnosti kontroly investovania financií a samosprávy, ale aj komerční zákazníci môžu mať prístup k informáciám o zvozoch.
Christenko to označil za významný krok v zavádzaní moderných technológií do odpadového hospodárstva. „Zároveň sme tým otvorili cestu aj k nasadeniu ďalších inovácií, ako napríklad inteligentných senzorov novej generácie, ktoré dokážu zaznamenať naplnenosť kontajnerov. Systém postupne okrem Košíc zavádzame vo všetkých ďalších mestách a obciach, kde naša spoločnosť poskytuje svoje služby,“ dodal.
