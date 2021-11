Kosit predlžuje zber odpadu do večerných hodín

Košice 16. novembra (TASR) – Spoločnosť Kosit predlžuje zber odpadu v Košiciach do večerných hodín. K úprave pristupuje z dôvodu nepriaznivého vývoja situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý vo zvýšenej miere zastihol aj jej zamestnancov. TASR o tom za spoločnosť informovala Slavomíra Brzová.



Prevádzkové hodiny zberu odpadu upravujú po dohode s košickým magistrátom od tohto týždňa až do odvolania. „S cieľom zabezpečiť komplexný rozsah poskytovaných služieb pre Košičanov bude odteraz zber odpadov prebiehať medzi 6.00 až 22.00 h počas celého týždňa. Výnimkou bude odvoz skla zo zelených nádob triedeného zberu odpadu,“ uviedla s tým, že ten sa nebude uskutočňovať v neskorých večerných hodinách a ani v nedeľu.



Úpravy prevádzkových hodín podľa Brzovej neovplyvnia prevádzku zberných dvorov na uliciach Pri bitúnku, Popradská, Jesenského, Magnezitárska, Železiarenská a Napájadlá. Všetky budú aj naďalej počas pracovných dní fungovať v štandardnom zimnom prevádzkovom režime od 9.00 do 17.00 h, v sobotu budú otvorené od 8.00 do 15.00 h s tým, že od 12.30 do 13.00 h je obedňajšia prestávka.



Kosit v súvislosti s ďalším vývojom pandemickej situácie nevylučuje ani ďalšie úpravy prevádzkových hodín zberu odpadu.