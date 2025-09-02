< sekcia Regióny
Kosit spustil pre Košičanov novú mobilnú aplikáciu o zbere odpadu
Mobilná aplikácia je dostupná bezplatne.
Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Spoločnosť Kosit spustila pre obyvateľov Košíc mobilnú aplikáciu KOSIT Online, zjednodušiť má komunikáciu v oblasti zberu a triedenia odpadu. Podľa hovorkyne spoločnosti Slavomíry Brzovej v nej nájdu aktuálne informácie či praktické tipy a upozornenia, ktoré im pomôžu lepšie plánovať a byť informovaní v reálnom čase.
„Pre obyvateľov rodinných domov ponúka aplikácia prehľadný digitálny kalendár odvozu odpadu. Ten umožňuje jednoducho zistiť, kedy sa uskutoční najbližší zber jednotlivých druhov odpadu: od zmesového komunálneho, cez papier, plasty a sklo, až po bioodpad. Kalendár je intuitívny, farebne odlíšený a prístupný kedykoľvek a kdekoľvek,“ informovala TASR s tým, že aplikácia ponúka aj notifikácie. Obyvatelia rodinných domov tak dostanú upozornenie vždy, keď dôjde k neplánovanej zmene.
Aplikácia podľa jej slov nie je určená len pre majiteľov rodinných domov. Každý obyvateľ mesta v nej totiž nájde aktuálne informácie o zberných dvoroch. Zároveň ponúka prehľad o tom, kedy a kam môžu obyvatelia priniesť jednotlivé druhy odpadu. „Súčasťou aplikácie sú aj prehľadné pravidlá triedenia, ktoré pomôžu domácnostiam zlepšiť kvalitu separácie a znížiť množstvo produkovaného zmesového komunálneho odpadu,“ spresnila.
„Táto aplikácia nie je len technologickou novinkou, ale najmä praktickým nástrojom, ktorý šetrí čas, znižuje množstvo kladených otázok a zároveň podporuje lepšie triedenie odpadu v meste. Veríme, že vďaka nej budeme môcť efektívnejšie komunikovať a spoločne prispievať k čistejšiemu a udržateľnejšiemu prostrediu v našom meste,“ dodala riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti Lucia Šprinc.
