Kosit zváža komunálny odpad v plnom rozsahu, posádka sa vrátila z kara

Košice 1. apríla (TASR) – Spoločnosť Kosit aktuálne zváža všetok komunálny odpad podľa zazmluvneného harmonogramu. Jej posádka, ktorá v regióne Giraltovce pred viac ako dvoma týždňami skončila v preventívnej karanténe, sa v stredu (31. 3.) vrátila do práce. Informovala o tom vo štvrtok marketing a PR manažérka firmy Slavomíra Brzová.



"U žiadneho zamestnanca nebol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19. Spoločnosť Kosit má v súčasnosti stopercentnú vypravenosť posádok," uviedla firma. Od 28. marca funguje bez obmedzení aj vývoz triedených zložiek odpadu zo všetkých miest a obcí v jej správe.



Do záhradkárskych, chatových a rekreačných oblastí v Košiciach po desiatich dňoch znova pristavili kontajnery na objemný odpad, rovnako sú v uliciach Košíc umiestnené kontajnery celoročného upratovania v zmysle harmonogramu. "Všetkých šesť zberných dvorov je od vyhlásenia obmedzení súvisiacich s koronavírusom v plnej prevádzke," konštatovala Brzová.



Pri vstupe do priestorov všetkých zariadení skupiny platia a sú prísne kontrolované pravidlá zamedzujúce šíreniu vírusu. Všetci terénni zamestnanci sú vybavení rúškami a rukavicami.