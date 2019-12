Na prvom mieste sú obyvatelia, nie developeri, tvrdí starosta Košolnej

Na snímke kostol v obci Košolná 27. decembra 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zoskupenie Tadema hrá, aj keď deti už vyrástli

V obci majú dva kostoly a jednu vežu, ale chýbajú chodníky

Košolná 28. decembra (TASR) – Obec Košolná je od Trnavy vzdialená iba o vyše desiatich kilometrov, ale nemá a ani v budúcnosti nechce mať charakter satelitu krajského mesta. Starosta Martin Halaksa povedal, že dôraz kladú na zachovanie koloritu modernej dediny, samospráva má záujem vytvárať čo najlepšie podmienky na život, aby obec rástla prirodzene a obyvatelia v nej radi bývali.povedal starosta pre TASR. V územnom pláne Košolná nepočíta s rozsiahlymi územiami na novú výstavbu, ročne tam dostane povolenie iba zopár stavebníkov a to sú väčšinou mladí, ktorí budujú nové domy na humnách rodičovských pozemkov.uviedol Halaksa, ktorý sedí na starostovskej stoličke už piate volebné obdobie.Výnimkou v stratégii je päť obytných domov so 45 bytmi, ktoré pred časom postavila obec, a jeden obytný dom s 12 bytmi, ktorý postavil súkromný investor. Tam bol zámer pritiahnuť na bývanie práve tých mladých, ktorí z obce odišli.konštatoval Halaksa. Obec chce v blízkom čase vybudovať práve v lokalite bytových domov komunitný dvor. Získala z Trnavského samosprávneho kraja grant vo výške 280.000 eur, čo umožní vybudovať nový trávnik, priestory na oddych, preliezačky pre deti, osadiť lavičky, vysadiť novú zeleň, vybudovať chodníky, športoviská.Pri výpočte investícií začína Halaksa dokončenou vodovodnou sieťou a kanalizáciou, kde chýba dobudovať ešte dve ulice.uviedol. Školu v Košolnej nemajú, žiaci chodia za vyučovaním do susednej Suchej nad Parnou, kde je aj zdravotné stredisko a pošta. Ale budovy miestnej školy, dokonca dve, v obci zostali. Rozlišujú ich ako "stará" a "nová", hoci obe majú okolo stovky rokov, takže jednu aj druhú museli opraviť. V starej majú sídlo dobrovoľní hasiči a poľovníci, v novej zasa posilňovňa. Starosta si myslí, že zostávajúce voľné miesto by sa tam dalo využiť na obecné múzeum.povedal starosta. Obnovou prešiel dom smútku, obecný úrad i kultúrny dom, kde je aj stála expozícia o histórii Košolnej.Počas funkčného obdobia súčasného starostu pribudlo v intraviláne i extraviláne Košolnej okolo 1000 nových stromov.dodal s úsmevom. Tak vznikol v smere na Dolné Orešany vetrolam, v lokalite Vlčie jamy je už vysadený základ budúceho lesíka, stromy dopĺňajú aleju od obecného úradu k priehrade. Zvolili prevažne ovocné stromy, na jar je aleja podľa starostu "skvostná". Priebežne stromy dosádzajú, na brigády chodia seniori, poľovníci, zamestnanci obecného úradu, ale svoje stromčeky si zasadili aj miestne deti z materskej školy.Husle, violončelo a akordeón – to je nástrojové zloženie rodinného hudobného zoskupenia Mazúrovcov z Košolnej pri Trnave. Vzniklo pred 15 rokmi, takpovediac na objednávku – v obci sa konala prvýkrát akcia Košolná sa baví a vyzvali obyvateľov, aby sa predstavili svojimi talentmi. U Mazúrovcov sa občas podomácky muzicírovalo, a tak mama Mária rozhodla, že to ukážu aj verejnosti.spomína na začiatky kapelník, otec Štefan. Chytilo to potom aj ich, začali prichádzať pozvánky na vystúpenia.povedal Štefan Mazúr pre TASR. Jeho manželka ovládala hru na akordeóne, avšak tento post v kapele s názvom Tadema, pomenovanej po deťoch Tadeášovi a Márii, patrí dcére.povedal Štefan. Husle tak zostali mužskej časti kapely, ženy ich dopĺňajú spevom.Mazúrovci sú pre svoj kvalitný repertoár a jeho interpretáciu pozývaní pravidelne na rôzne podujatia v regióne, ale pozvanie dostali aj do Francúzska na Deň hudby, a to dokonca opakovane. Deti medzitým vyrástli a odišli z domu, no folklór je súčasťou ich života naďalej. Je však už ťažšie navzájom zosúladiť termíny na vystúpenia vrátane tých vianočných.doplnil kapelník, ktorý popri projekte Tadema stíha chodiť aj do suchovského speváckeho zboru a občas aj do Breziny z Bolerázu. Rodina vystupuje v krojoch, ktoré sú blízke kroju z Košolnej. Zvýraznila ich rovnakými červenými vestami.V Košolnej okrem populárnych Mazúrovcov funguje aj sakrálny zbor Noe, seniori sa schádzajú pod taktovkou Jednoty dôchodcov Slovenska s agilnou predsedníčkou Lýdiou Hudekovou. Dlhoročnú tradíciu má Poľovné združenie Dolina s predsedom Romanom Volekom a na aktivitách obce sa často podieľajú členovia dobrovoľného hasičského zboru, kde je predsedom Igor Rábara. Do hasičského portfólia patrí popri pravidelnom výcviku a súťažiach napríklad aj košolniansky Mužácky ples. Starosta obce Martin Halaksa si však povzdychol nad znižujúcim sa záujmom obyvateľov o podujatia, ktoré sa im samospráva snaží počas roka pripraviť.povedal starosta pre TASR.Obec Košolná pri Trnave oslavovala 700. výročie svojej prvej písomnej zmienky pred 23 rokmi. Dejiny sa ňou prehnali a zanechali väčšie či zanedbateľnejšie stopy. Monografia, ktorá k výročiu vyšla, uvádza ako jeden z najtragickejších dní 3. september 1663. Vtedy do obce vtrhli Turci a podľa vtedajšieho kronikára povraždili alebo odvliekli do zajatia 46 ľudí. Čo nevládali odniesť, to spálili. Obec sa však pozviechala a už o sto rokoch v nej žilo 544 obyvateľov.povedal pre TASR starosta Martin Halaksa. Svojou veľkosťou vyhovoval potrebám veriacich pomerne dlho, ale neskôr sa všetci na omše už nepomestili. Tak padlo rozhodnutie postaviť nový chrám, v tesnom susedstve kostola. Funguje už desať rokov.informoval Halaksa. Vežu k novej modernej chrámovej lodi ale nepostavili, slúži tá pôvodná a v nej aj zvon, zvolávajúci na bohoslužby. Aj pomenovanie je spoločné pre obe sakrálne stavby.Tie nie sú v Košolnej ale jediné. Starosta je pyšný na nový prírastok.povedal. Okrem toho sa starajú aj o dve ďalšie kaplnky a dva pamätné kríže.Budovateľské nadšenie starostu Košolnej neopúšťa ani pre budúce obdobie.povedal s tým, že komunikácie pre peších sa v investičných plánoch dostávajú na rad až teraz, nakoľko predtým sa na ich trasovaní robili rozkopávky pre inžinierske siete. Súbežne chcú pracovať aj na posledných dvoch uliciach, kde treba dobudovať kanalizáciu.Pre chodníky navrhuje starosta poobzerať sa po možnosti získať úver. Košolná podľa jeho slov nie je zadlžená,doplnil Halaksa. Z vlastných peňazí a s podporou štátu v uplynulých rokoch obnovili obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, dve bývalé školské, budovy, športový areál i materskú školu.