< sekcia Regióny
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Trnave otvoria v piatok podvečer
Kostol bol súčasťou kláštorného komplexu klarisiek až do zrušenia rádu Jozefom II. v roku 1782.
Autor TASR
Trnava 10. augusta (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave otvorí v piatok 15. augusta verejnosti Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Pri príležitosti rovnomenného cirkevného sviatku je v kostole naplánované hudobné vystúpenie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave. Informovala o tom Simona Jurčová zo ZsM.
„Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Trnave je nezreštaurovaný priestor, súčasť Západoslovenského múzea v Trnave. Odkryté nálezy a časti pôvodnej stredovekej architektúry dokazujú, že je najstarším zachovaným kostolom v Trnave,“ priblížila. Verejnosti býva prístupný pravidelne dvakrát ročne - v rámci podujatí Noc múzeí a galérií (máj) a Advent v múzeu (prvá adventná nedeľa). Okrem toho múzeum organizuje príležitostné komentované prehliadky a podujatia konané priamo v priestoroch kostola.
Návštevníkom múzea je v rámci otváracích hodín bežne prístupné oratórium - chór mníšok. „Tento zreštaurovaný chór, otvorený v roku 1996, ponúka návštevníkom barokovú štukovú výzdobu stien a originálny zreštaurovaný mobiliár mníšok, ktoré sa tu zúčastňovali na bohoslužbách. Do oratória sa vstupuje z chodbových priestorov na druhom poschodí, pôvodne bolo teda prístupné priamo z interiéru kláštora. O živote klarisiek a o ich kláštore sa návštevníci dozvedia viac v expozícii Klarisky v Trnave,“ podotkla
Kostol bol súčasťou kláštorného komplexu klarisiek až do zrušenia rádu Jozefom II. v roku 1782. Komplex budov bol následne pridelený vojsku. Kostol slúžil verejnosti do polovice 20. storočia. Podujatie pri príležitosti zasvätenia kostola Nanebovzatiu Panny Márie sa začne v piatok o 17.00 h.
„Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Trnave je nezreštaurovaný priestor, súčasť Západoslovenského múzea v Trnave. Odkryté nálezy a časti pôvodnej stredovekej architektúry dokazujú, že je najstarším zachovaným kostolom v Trnave,“ priblížila. Verejnosti býva prístupný pravidelne dvakrát ročne - v rámci podujatí Noc múzeí a galérií (máj) a Advent v múzeu (prvá adventná nedeľa). Okrem toho múzeum organizuje príležitostné komentované prehliadky a podujatia konané priamo v priestoroch kostola.
Návštevníkom múzea je v rámci otváracích hodín bežne prístupné oratórium - chór mníšok. „Tento zreštaurovaný chór, otvorený v roku 1996, ponúka návštevníkom barokovú štukovú výzdobu stien a originálny zreštaurovaný mobiliár mníšok, ktoré sa tu zúčastňovali na bohoslužbách. Do oratória sa vstupuje z chodbových priestorov na druhom poschodí, pôvodne bolo teda prístupné priamo z interiéru kláštora. O živote klarisiek a o ich kláštore sa návštevníci dozvedia viac v expozícii Klarisky v Trnave,“ podotkla
Kostol bol súčasťou kláštorného komplexu klarisiek až do zrušenia rádu Jozefom II. v roku 1782. Komplex budov bol následne pridelený vojsku. Kostol slúžil verejnosti do polovice 20. storočia. Podujatie pri príležitosti zasvätenia kostola Nanebovzatiu Panny Márie sa začne v piatok o 17.00 h.