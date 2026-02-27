< sekcia Regióny
Kostol sv. Heleny v Trnave prešiel čiastočnou obnovou
Kostol sv. Heleny prešiel v priebehu storočí viacerými stavebnými úpravami, najmä počas barokového obdobia, ktoré mu dodalo nové architektonické a umelecké prvky.
Autor TASR
Trnava 27. februára (TASR) - Kostol svätej Heleny v Trnave, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, prešiel čiastočnou obnovou. Ako informoval rektor kostola Lukáš Blažo, vďaka niekoľkoročným zbierkam a darom veriacich bolo možné v priebehu ôsmich týždňov obnoviť neslohovú dlažbu, lavice aj ich pódiá spolu s kúrenárskym vedením v hodnote približne 21.000 eur.
Kostol sv. Heleny prešiel v priebehu storočí viacerými stavebnými úpravami, najmä počas barokového obdobia, ktoré mu dodalo nové architektonické a umelecké prvky. Napriek týmto zásahom si zachoval svoj pôvodný charakter a jedinečnú historickú hodnotu. Osobitnú pozornosť si vyžaduje presbytérium - jedna z najstarších a architektonicky najhodnotnejších častí stavby, ktorá si v súčasnosti naliehavo žiada odbornú rekonštrukciu. „Finančné prostriedky na obnovu presbytéria sú vyčíslené na 100.000 eur,“ doplnil Blažo.
Brány kostola sa po čiastočnej rekonštrukcii otvoria už počas najbližšieho víkendu. „V našom kostole sa pravidelne stretávajú veriaci rímskokatolíckej, gréckokatolíckej aj sýrsko-malabarskej cirkvi a zároveň slúži aj veriacim pridruženým k Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR,“ podotkol. Kostol býva prístupný počas celého dňa a slúži na stíšenie a osobnú modlitbu od skorého rána až do popoludnia.
Kostol sv. Heleny patrí k najvzácnejším pamiatkam Trnavy. Hoci jeho nenápadná podoba často uniká pozornosti, ide o historicky mimoriadne cennú stavbu. Jeho vznik je úzko spätý s formovaním mestskej zástavby a so starostlivosťou o chorých a chudobných, keďže pri ňom kedysi fungovalo „xenodochium“ a neskôr „špitál“. Pravdepodobne bol postavený na staršom sakrálnom objekte na prelome 13. a 14. storočia ako gotický „špitálsky“ kostolík v blízkosti mestských hradieb.
Kostol sv. Heleny prešiel v priebehu storočí viacerými stavebnými úpravami, najmä počas barokového obdobia, ktoré mu dodalo nové architektonické a umelecké prvky. Napriek týmto zásahom si zachoval svoj pôvodný charakter a jedinečnú historickú hodnotu. Osobitnú pozornosť si vyžaduje presbytérium - jedna z najstarších a architektonicky najhodnotnejších častí stavby, ktorá si v súčasnosti naliehavo žiada odbornú rekonštrukciu. „Finančné prostriedky na obnovu presbytéria sú vyčíslené na 100.000 eur,“ doplnil Blažo.
Brány kostola sa po čiastočnej rekonštrukcii otvoria už počas najbližšieho víkendu. „V našom kostole sa pravidelne stretávajú veriaci rímskokatolíckej, gréckokatolíckej aj sýrsko-malabarskej cirkvi a zároveň slúži aj veriacim pridruženým k Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR,“ podotkol. Kostol býva prístupný počas celého dňa a slúži na stíšenie a osobnú modlitbu od skorého rána až do popoludnia.
Kostol sv. Heleny patrí k najvzácnejším pamiatkam Trnavy. Hoci jeho nenápadná podoba často uniká pozornosti, ide o historicky mimoriadne cennú stavbu. Jeho vznik je úzko spätý s formovaním mestskej zástavby a so starostlivosťou o chorých a chudobných, keďže pri ňom kedysi fungovalo „xenodochium“ a neskôr „špitál“. Pravdepodobne bol postavený na staršom sakrálnom objekte na prelome 13. a 14. storočia ako gotický „špitálsky“ kostolík v blízkosti mestských hradieb.