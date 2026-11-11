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Kostol sv. Imricha v Štúrove prešiel komplexnou obnovou interiéru
Komplexná obnova interiéru kostola sa začala v máji 2025.
Autor TASR
Štúrovo 11. novembra (TASR) - Kostol sv. Imricha v Štúrove prešiel komplexnou obnovou interiéru. Práce zahŕňali obnovu stropu, dlažby, osvetlenia, audiotechniky a ďalších súčastí vnútorných priestorov kostola. Rekonštrukcia bola podporená aj zbierkami veriacich, informovalo Biskupstvo Nitra. Obnovený kostol požehnal nitriansky biskup Viliam Judák.
Komplexná obnova interiéru kostola sa začala v máji 2025. Jej cieľom bolo obnoviť a skrášliť liturgický priestor novými dekoratívnymi motívmi. Súčasťou prác bolo vymaľovanie interiéru, ktoré si vyžiadalo prirodzené opotrebenie a predchádzajúce čiastočné opravy. V tomto roku pokračovali práce položením novej dlažby, ktorá bola dokončená v septembri.
Kostol sv. Imricha v Štúrove bol postavený v roku 1701 v neskorobarokovom štýle. V roku 1878 bol rozšírený o bočné lode. V roku 2017 bola pôvodná plechová strešná krytina nahradená novou strešnou konštrukciu a krytinou. Obnova fasády sa uskutočnila v roku 2020.
Komplexná obnova interiéru kostola sa začala v máji 2025. Jej cieľom bolo obnoviť a skrášliť liturgický priestor novými dekoratívnymi motívmi. Súčasťou prác bolo vymaľovanie interiéru, ktoré si vyžiadalo prirodzené opotrebenie a predchádzajúce čiastočné opravy. V tomto roku pokračovali práce položením novej dlažby, ktorá bola dokončená v septembri.
Kostol sv. Imricha v Štúrove bol postavený v roku 1701 v neskorobarokovom štýle. V roku 1878 bol rozšírený o bočné lode. V roku 2017 bola pôvodná plechová strešná krytina nahradená novou strešnou konštrukciu a krytinou. Obnova fasády sa uskutočnila v roku 2020.