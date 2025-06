Kostol sv. Petra a Pavla v Z. Bystrici má zrekonštruovanú helmicu

Bratislava 29. júna (TASR) - Kostol sv. Petra a Pavla v bratislavskej Záhorskej Bystrici má zrekonštruovanú helmicu. Jej oprava bola nevyhnutná, keďže bola v havarijnom stave a staticky narušená. Vernú repliku 180 centimetrov vysokého dreveného kríža a pozlátenej makovice, ktoré budú zdobiť vrchol 42-metrovej veže, osadia v nedeľu počas svätej omše vo farskom parku. Súčasťou makovice bude aj časová schránka. TASR o tom informovala Miroslava Ryšková z miestneho úradu.



„Žeriav zdvihne najprv makovicu, do ktorej osadíme časovú schránku, a potom kríž, ktorý sa osadí na záver. Keďže pozlátený kríž, ktorý sme tu mali, bol zničený poveternostnými podmienkami a časom, nechali sme urobiť jeho presnú repliku,“ priblížil dekan Ľudovít Pokojný, ktorý vedie farnosť sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici.



Rekonštrukcia helmice kostola bola už podľa neho nevyhnutná. Plášť z medeného plechu bol na viacerých miestach viditeľne prestrelený guľkami strelných zbraní a poprebíjaný skobami počas opráv v minulosti. Zatekaním vody došlo k poškodeniu debnenia i drevenej konštrukcie krovu.



Rekonštrukcia helmice kostola prebiehala od apríla do júna, pod dohľadom pamiatkarov. Na rekonštrukciu helmice použili 1180 kilogramov medi, deväť kubíkov nového dreva a 11,25 gramu zlata na pozlátenie makovice a kríža. Použité bolo 24-karátové plátkové zlato. Na vežu zároveň nainštalovali nový medený bleskozvod, opravili murovanú rímsu a nanovo namaľovali ciferníky hodín.



„Oprava helmice sa zvyčajne robí raz za 150 - 200 rokov. Predchádzajúca oprava bola robená v roku 1865, ako sme to našli napísané na jednom ramenáte a kovovej skobe na veži,“ podotkol Pokojný.



Do makovice osadenej na vrchol kostolnej veže bude zároveň umiestnená časová schránka. Obsahuje pamätnú listinu podpísanú farárom a starostom o obnove veže a prosbu k nasledujúcim pokoleniam o modlitby a slúženie svätých omší za tých, ktorí sa o obnovu veže zaslúžili. Obsahuje tiež podrobný popis priebehu prác vrátane fotodokumentácie, dve publikácie o Záhorskej Bystrici, štyri vydania Katolíckych novín zachytávajúce obdobie po smrti pápeža Františka a voľbu nového pápeža Leva XIV. či miestne periodikum Naša Bystrica. Rovnako tak pamätné predmety obce, súčasné platidlá a predmety dokumentujúce súčasnosť.



Na rekonštrukciu helmice prispeli obyvatelia, samospráva i súkromní donori a podnikateľské subjekty.