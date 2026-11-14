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Kostol v obci Tuhár prešiel veľkou obnovou
Kostol sv. Karola Boromejského v Tuhári bol postavený v rokoch 1836 až 1841, väčšou rekonštrukciou neprešiel už niekoľko desaťročí.
Autor TASR
Tuhár 14. novembra (TASR) - Kostol sv. Karola Boromejského v obci Tuhár v okrese Lučenec prešiel v uplynulých rokoch rozsiahlou rekonštrukciou. Na obnovu rímskokatolíckeho kostola vyzbierali miestni a rodáci z Tuhára vyše 100.000 eur, svojpomocne pomáhali aj pri samotných rekonštrukčných prácach.
Kostol sv. Karola Boromejského v Tuhári bol postavený v rokoch 1836 až 1841, väčšou rekonštrukciou neprešiel už niekoľko desaťročí. Problémom bolo najmä chýbajúce kúrenie, počas zimy bolo v kostole chladno a zamŕzala tu voda.
Pred niekoľkými rokmi sa tak v Tuhári pustili do obnovy kostola, v prvej etape vybudovali podlahové kúrenie. „Následne sa robili opravy malieb, interiéry, výmena okien a v poslednej fáze sa robila fasáda,“ priblížil pre TASR starosta obce Peter Čeman.
Rekonštrukcia tuhárskeho kostola trvala približne štyri roky, práce sa robili postupne, a to najmä pre chýbajúce financie. Na obnovu svätostánku v obci, ktorá nemá ani 350 obyvateľov, nakoniec domáci, rodáci z Tuhára a ďalší dobrovoľníci postupne vyzbierali vyše 100.000 eur.
„Až na pár ľudí sme tu všetci katolíci a videli sme, v akom stave ten kostol je. Má 185 rokov, možno aj preto boli ľudia ochotní prispieť viac alebo pravidelne prispievať, aby sa to dalo do dobrého stavu,“ skonštatoval starosta.
Miestni a dobrovoľníci však na obnovu kostola neprispeli len finančne, na prácach sa svojpomocne podieľali bez nároku na odmenu. V kostole sa organizovali brigády, na ktorých sa postupne vystriedali desiatky ľudí, do svojich poznámok všetky podrobnosti o prácach zaznamenal miestny zvonár a zástupca kostolníčky Jozef Hrnčiar.
„Na sedem týždňov dopredu som mal rozpis pre ženy, čo budú variť, kto tu bude. Vystriedali sa aj trikrát, štyrikrát, tá spolupráca bola veľmi dobrá. Za tie roky sa tu vystriedalo 45 chlapov a 30 žien,“ uviedol Hrnčiar s tým, že viacerí Tuhárčania sa už, žiaľ, dokončenia rekonštrukcie kostola nedožili.
Obnovený kostol v Tuhári tak bude miestnym opäť dlho slúžiť na liturgie a duchovný život. Svätostánok začiatkom novembra požehnal rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, ktorý poďakoval všetkým dobrovoľníkom a vyzdvihol ochotu miestnych rekonštrukciu podporiť.
S rekonštrukčnými prácami v kostole však Tuhárčania skončiť neplánujú. „Ešte máme naplánované opraviť zvony, lebo ich máme poškodené, už ich boli aj majstri z Rožňavy pozrieť. Treba nám aj chodníky okolo, úpravu okolo kostola a nové oplotenie,“ skonštatoval Hrnčiar.
Kostol sv. Karola Boromejského v Tuhári bol postavený v rokoch 1836 až 1841, väčšou rekonštrukciou neprešiel už niekoľko desaťročí. Problémom bolo najmä chýbajúce kúrenie, počas zimy bolo v kostole chladno a zamŕzala tu voda.
Pred niekoľkými rokmi sa tak v Tuhári pustili do obnovy kostola, v prvej etape vybudovali podlahové kúrenie. „Následne sa robili opravy malieb, interiéry, výmena okien a v poslednej fáze sa robila fasáda,“ priblížil pre TASR starosta obce Peter Čeman.
Rekonštrukcia tuhárskeho kostola trvala približne štyri roky, práce sa robili postupne, a to najmä pre chýbajúce financie. Na obnovu svätostánku v obci, ktorá nemá ani 350 obyvateľov, nakoniec domáci, rodáci z Tuhára a ďalší dobrovoľníci postupne vyzbierali vyše 100.000 eur.
„Až na pár ľudí sme tu všetci katolíci a videli sme, v akom stave ten kostol je. Má 185 rokov, možno aj preto boli ľudia ochotní prispieť viac alebo pravidelne prispievať, aby sa to dalo do dobrého stavu,“ skonštatoval starosta.
Miestni a dobrovoľníci však na obnovu kostola neprispeli len finančne, na prácach sa svojpomocne podieľali bez nároku na odmenu. V kostole sa organizovali brigády, na ktorých sa postupne vystriedali desiatky ľudí, do svojich poznámok všetky podrobnosti o prácach zaznamenal miestny zvonár a zástupca kostolníčky Jozef Hrnčiar.
„Na sedem týždňov dopredu som mal rozpis pre ženy, čo budú variť, kto tu bude. Vystriedali sa aj trikrát, štyrikrát, tá spolupráca bola veľmi dobrá. Za tie roky sa tu vystriedalo 45 chlapov a 30 žien,“ uviedol Hrnčiar s tým, že viacerí Tuhárčania sa už, žiaľ, dokončenia rekonštrukcie kostola nedožili.
Obnovený kostol v Tuhári tak bude miestnym opäť dlho slúžiť na liturgie a duchovný život. Svätostánok začiatkom novembra požehnal rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, ktorý poďakoval všetkým dobrovoľníkom a vyzdvihol ochotu miestnych rekonštrukciu podporiť.
S rekonštrukčnými prácami v kostole však Tuhárčania skončiť neplánujú. „Ešte máme naplánované opraviť zvony, lebo ich máme poškodené, už ich boli aj majstri z Rožňavy pozrieť. Treba nám aj chodníky okolo, úpravu okolo kostola a nové oplotenie,“ skonštatoval Hrnčiar.