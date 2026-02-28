< sekcia Regióny
Kostol v Sobotišti sa stal národnou kultúrnou pamiatkou
Autor TASR
Sobotište 28. februára (TASR) - Kostol nanebovzatia Panny Márie v Sobotišti v okrese Senica sa stal národnou kultúrnou pamiatkou. Informovala o tom Milada Oravcová z Pamiatkového úradu SR. Objekt je podľa jej slov vzhľadom na množstvo zachovaných pôvodných architektonických prvkov a prevažne barokový mobiliár cenný z architektonického, ako aj z výtvarného hľadiska.
„Historická hodnota kostola je umocnená najmä väzbou na šľachtický rod Ňáriovcov, donátorov jeho stavby, ktorí pôsobili v obci a jej okolí,“ ozrejmila s tým, že bezprostredné okolie kostola tvorí plocha dnes zaniknutého „prikostolného“ cintorína. Kostol bol postavený v roku 1637. Striedavo patril katolíkom a evanjelikom, až kým v 18. storočí definitívne nepripadol katolíckej cirkvi. „Z obdobia barokovej prestavby interiéru kostola po požiari v roku 1745 pochádzajú všetky oltáre, pričom hlavný oltár a bočný oltár sv. Aje z Montu boli darmi Ňáriovcov,“ ozrejmila Oravcová.
Bočné oltáre sv. Anny a sv. Jána Krstiteľa daroval kostolu prepošt Jakub Haško z Nového Mesta nad Váhom. Koncom 18. storočia sa zrealizovali úpravy veže a kostol z dôvodu hrozby zrútenia stropnej konštrukcie nanovo zaklenuli. V prvej polovici 19. storočia bola fasáda kostola upravená v klasicistickom štýle. „V roku 1916 boli kostolné zvony, okrem zvona sv. Floriána z roku 1793, zrekvirované na vojenské účely. V roku 1925 alebo 1926 boli do veže umiestnené nové dva zvony, odliate v trnavskej firme bratov Fischerovcov,“ doplnila. Jeden z nich bol však puknutý a druhý nemal požadovaný zvuk, preto ich dal farský úrad opätovne odliať a v roku 1948 inštalovať do veže.
Vznik „prikostolného“ cintorína sa viaže k vzniku pôvodného stredovekého kostola, na základoch ktorého stojí dnešný kostol. Slúžil svojmu účelu až do konca 18. storočia, keď došlo k zákazu pochovávania pri kostoloch v súvislosti s hygienickými nariadeniami Márie Terézie a Jozefa II. Sporadicky sa tu však pochovávalo aj naďalej. „Cintorín nebol dosiaľ archeologicky skúmaný. Predpokladá sa pod celým kostolným areálom, na ploche ktorého je vysoký predpoklad archeologických nálezov a nálezových situácií, vzťahujúcich sa k pôvodnej funkcii tejto plochy ako pohrebného miesta,“ dodala.
Kostol s areálom v Sobotišti sa stal súčasťou pamiatkového fondu SR na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. októbra 2025. Ide o súbor deviatich pamiatkových objektov - Kostola nanebovzatia Panny Márie, siedmich náhrobníkov a „prikostolného“ cintorína.
