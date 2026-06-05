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Kostol v Štítniku môžu návštevníci spoznávať vďaka virtuálnej realite
Nová digitálna inovácia v Štítniku umožní návštevníkom stredovekého kostola prechádzať rôznymi historickými etapami jeho vývoja.
Autor TASR
Štítnik 5. júna (TASR) - Stredoveký kostol v Štítniku a jeho vzácne fresky môžu návštevníci po novom spoznávať aj vďaka virtuálnej realite. V obci na Gemeri v piatok slávnostne predstavili projekt Cesta stredovekom, digitálne nasnímaný interiér sakrálnej pamiatky môže poslúžiť aj na ďalší odborný historický výskum. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Nová digitálna inovácia v Štítniku umožní návštevníkom stredovekého kostola prechádzať rôznymi historickými etapami jeho vývoja. Používatelia môžu prostredníctvom virtuálnej reality stretnúť i samotných tvorcov vzácnych fresiek a pochopiť skrytú symboliku ich diel.
„Gemerské kostolíky sú naším európskym unikátom a ich moderná prezentácia je pre nás kľúčová. Prepájanie cenných historických pamiatok s technológiami 21. storočia je presne tá cesta, vďaka ktorej dokážeme našu minulosť atraktívne priblížiť aj mladej generácii,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka s tým, že kraj realizáciu projektu podporil sumou 13.000 eur.
Projekt Cesta stredovekom môže okrem turistického zatraktívnenia lokality pomôcť aj pri skúmaní štítnického kostola. Detailné digitálne snímanie interiérovej výzdoby vytvorilo materiál, ktorý je využiteľný pre ďalší odborný historický výskum.
„Výnimočnosť tohto projektu spočíva v jeho komplexnosti a interaktivite. Z návštevníka sa nestáva len pasívny pozorovateľ, ale priamy účastník histórie, ktorý si môže filtrovať obsah presne podľa vlastného záujmu,“ doplnil výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer Jaroslav Hric.
Nová digitálna inovácia v Štítniku umožní návštevníkom stredovekého kostola prechádzať rôznymi historickými etapami jeho vývoja. Používatelia môžu prostredníctvom virtuálnej reality stretnúť i samotných tvorcov vzácnych fresiek a pochopiť skrytú symboliku ich diel.
„Gemerské kostolíky sú naším európskym unikátom a ich moderná prezentácia je pre nás kľúčová. Prepájanie cenných historických pamiatok s technológiami 21. storočia je presne tá cesta, vďaka ktorej dokážeme našu minulosť atraktívne priblížiť aj mladej generácii,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka s tým, že kraj realizáciu projektu podporil sumou 13.000 eur.
Projekt Cesta stredovekom môže okrem turistického zatraktívnenia lokality pomôcť aj pri skúmaní štítnického kostola. Detailné digitálne snímanie interiérovej výzdoby vytvorilo materiál, ktorý je využiteľný pre ďalší odborný historický výskum.
„Výnimočnosť tohto projektu spočíva v jeho komplexnosti a interaktivite. Z návštevníka sa nestáva len pasívny pozorovateľ, ale priamy účastník histórie, ktorý si môže filtrovať obsah presne podľa vlastného záujmu,“ doplnil výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer Jaroslav Hric.