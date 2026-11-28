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Kostol vo väznici Leopoldov dali zbúrať komunisti
O obnovení kostola vo väznici sa hovorilo už od konca 90. rokov 20. storočia.
Autor TASR
Leopoldov 28. novembra (TASR) - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) pripravuje výstavbu nového kostola v areáli leopoldovskej väznice. V súčasnosti sa duchovný život v tomto ústave sústreďuje do malej väzenskej kaplnky. Pôvodný Kostol sv. Leopolda v areáli väznice dal v roku 1951 zbúrať komunistický režim. TASR to uviedlo GR ZVJS.
„Zámer vybudovať kostol vychádza z prepojenia hlbokých historických súvislostí, morálnej satisfakcie, praktických potrieb väznice a resocializačného poslania duchovnej služby,“ priblížilo GR ZVJS. Navrhovaný projekt kostola Premenenia Pána počíta s riešením hlavnej chrámovej lode, spovednicou, sakristiou a ďalšími priestormi potrebnými pre systematickú pastoráciu.
O obnovení kostola vo väznici sa hovorilo už od konca 90. rokov 20. storočia. Prvým a zásadným krokom, vďaka ktorému sa začala v roku 2022 myšlienka výstavby zreálňovať, bola žiadosť Františka Rábeka - vtedajšieho ordinára Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Na projektovú prípravu bolo vyčlenených 35.000 eur z rozpočtovej rezervy vtedajšieho predsedu vlády SR.
K vypracovaniu projektovej dokumentácie došlo na základe výsledkov architektonickej štúdie. Na výstavbu má GR ZVJS vydané právoplatné stavebné povolenie. Zrealizovaný má byť aj dvojetapový archeologický výskum. „Výstavba kostola Premenenia Pána v Leopoldove nepredstavuje len vybudovanie novej sakrálnej stavby, ale spája naraz štyri kľúčové roviny - prináša dôstojné podmienky pre duchovnú službu, vracia historickú spravodlivosť zničenej pamiatke, vzdáva úctu obetiam komunizmu a otvára ďalší priestor pre skutočnú nápravu a obnovu ľudského života,“ dodalo GR ZVJS. Slúžiť má nielen pre potreby Katolíckej cirkvi, ale aj pre ostatné štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.
GR ZVJS vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa kostola v predpokladanej hodnote 952.490 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk mala podľa zverejnených dokumentov na webe Úradu pre verejné obstarávanie uplynúť 26. novembra. „Financovanie predmetnej investičnej akcie, ktorej realizácia je plánovaná v období rokov 2027 a 2028, je plánované prostredníctvom Memoranda o spolupráci uzatvoreného medzi Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR a Ministerstvom obrany (MO) SR, teda z prostriedkov MO SR,“ spresnil zbor.
Rezort obrany na otázky TASR, či je zabezpečené financovanie výstavby nového kostola, zatiaľ nereagoval. Ak by verejný obstarávateľ nedisponoval finančnými prostriedkami na realizáciu stavby, táto skutočnosť môže predstavovať legitímny dôvod zrušenia verejného obstarávania.
„Zámer vybudovať kostol vychádza z prepojenia hlbokých historických súvislostí, morálnej satisfakcie, praktických potrieb väznice a resocializačného poslania duchovnej služby,“ priblížilo GR ZVJS. Navrhovaný projekt kostola Premenenia Pána počíta s riešením hlavnej chrámovej lode, spovednicou, sakristiou a ďalšími priestormi potrebnými pre systematickú pastoráciu.
O obnovení kostola vo väznici sa hovorilo už od konca 90. rokov 20. storočia. Prvým a zásadným krokom, vďaka ktorému sa začala v roku 2022 myšlienka výstavby zreálňovať, bola žiadosť Františka Rábeka - vtedajšieho ordinára Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Na projektovú prípravu bolo vyčlenených 35.000 eur z rozpočtovej rezervy vtedajšieho predsedu vlády SR.
K vypracovaniu projektovej dokumentácie došlo na základe výsledkov architektonickej štúdie. Na výstavbu má GR ZVJS vydané právoplatné stavebné povolenie. Zrealizovaný má byť aj dvojetapový archeologický výskum. „Výstavba kostola Premenenia Pána v Leopoldove nepredstavuje len vybudovanie novej sakrálnej stavby, ale spája naraz štyri kľúčové roviny - prináša dôstojné podmienky pre duchovnú službu, vracia historickú spravodlivosť zničenej pamiatke, vzdáva úctu obetiam komunizmu a otvára ďalší priestor pre skutočnú nápravu a obnovu ľudského života,“ dodalo GR ZVJS. Slúžiť má nielen pre potreby Katolíckej cirkvi, ale aj pre ostatné štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.
GR ZVJS vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa kostola v predpokladanej hodnote 952.490 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk mala podľa zverejnených dokumentov na webe Úradu pre verejné obstarávanie uplynúť 26. novembra. „Financovanie predmetnej investičnej akcie, ktorej realizácia je plánovaná v období rokov 2027 a 2028, je plánované prostredníctvom Memoranda o spolupráci uzatvoreného medzi Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR a Ministerstvom obrany (MO) SR, teda z prostriedkov MO SR,“ spresnil zbor.
Rezort obrany na otázky TASR, či je zabezpečené financovanie výstavby nového kostola, zatiaľ nereagoval. Ak by verejný obstarávateľ nedisponoval finančnými prostriedkami na realizáciu stavby, táto skutočnosť môže predstavovať legitímny dôvod zrušenia verejného obstarávania.