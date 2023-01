Kostoľany nad Hornádom ohrozuje nárast cien energií

Kostoľany nad Hornádom 27. januára (TASR) - Obec Kostoľany nad Hornádom blízko Košíc platí za energie niekoľkonásobne viac ako pred rokom. Pre TASR to potvrdil jej starosta Anton Medvec s tým, že situácia je z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Podľa neho to ohrozuje rozvoj obce, služby občanom aj pracovné miesta.



"Čo sa týka elektrickej energie, za samotnú zložku silovej elektriny platíme asi 11-násobne viac ako predtým. K nárastu došlo už minulý rok. Skočili sme do takého obdobia, keď sa predajcovia nehlásili do verejného obstarávania. Prakticky ideme podľa cenníkových cien, ktoré sa predtým pohybovali do 40 eur za megawatthodinu (MWh) a v súčasnosti sa to priblížilo aj k 500 eur/ MWh," spresnil.



Zhruba v rovnakom čase sa skončila obci zmluva aj na dodávku zemného plynu. Nové ceny platí od vlaňajšieho novembra. Z pôvodných 17 eur/MWh sa cena zmenila na 184,50 eur/MWh. Starosta pripomenul, že následne sú mnohonásobne vyššie aj zálohové platby. Kým predtým potrebovali len na vykurovanie materskej školy zemným plynom 5000 eur ročne, teraz to bude približne 25.000 eur. Podľa jeho slov sa situácii snažia prispôsobiť, a to i šetrením energií. "Deťom v škôlke však nemôžem vypnúť kúrenie. Teraz nám pomáha mierna zima. Neviem si predstaviť, ak by bolo mínus desať stupňov Celzia. Bolo by to oveľa dramatickejšie," dodal.



Za zásadný problém považuje nejasné pravidlá. Samospráva podľa neho nevie, čo má očakávať. "Stanoviská vlády sa menia. Avizujú aj výzvy, ale to len znova uplynie čas. My potrebujeme riešiť situáciu teraz. V letných mesiacoch, keď dôjde k výpadku podielových daní, môže byť problém zaplatiť za energie," povedal.



Ak sa situácia čoskoro nevyrieši, obec podľa Medveca bude musieť obmedziť realizáciu projektov. Už teraz evidujú komplikácie pri úhrade faktúr rozvojového charakteru. "Všade počúvame, ako sa nečerpajú zdroje z dotačných schém. Ale financie treba aj na vypracovanie projektových dokumentácií, aj služby zdraželi. Budeme tak musieť obmedziť aj služby občanom, možno periodicitu kosenia, či redukciu pracovných miest," dodal.