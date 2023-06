Kostoľany nad Hornádom priblížia v mlyne návštevníkom výrobu chleba

Kostoľany nad Hornádom 10. júna (TASR) - Zrekonštruovaný starý vodný mlyn slávnostne sprístupnili v sobotu v obci Kostoľany nad Hornádom. Jeho priestory budú po novom slúžiť v prospech prezentácie umenia a kultúry a priblížia návštevníkom, ako sa v minulosti spracovávalo zrno a vyrábal chlieb.



"Je to ďalší z ekoturistických projektov, ktorý podporujeme v rámci programu Terra Incognita, kde sa snažíme podporiť autenticitu, zachovať staré tradičné remeslá a snažíme sa o to, aby sme im opäť vdýchli históriu. Bude slúžiť ako zážitkové centrum či už pre rodiny s deťmi, alebo pre školské výlety. Samotný projekt bol podporený sumou 45.000 eur v rámci programu Terra Incognita," uviedla pre TASR výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Návštevníci si v sobotu môžu v priestoroch mlyna pozrieť výstavu Krajského múzea v Prešove, na ktorej sa dozvedia, ako sa v minulosti spracovávalo zrno a vyrábal chlieb.



"Máme tu veľmi šikovnú paniu, ktorá bude tkať koberce. Bude sa tu piecť chlebík v piecke, ktorá je tu pripravená. Takto to bude fungovať aj pre návštevníka, ak si bude chcieť vyskúšať túto zážitkovú atrakciu, tak na požiadanie budú vedieť upiecť aj chlieb," priblížila Vargová Jurková.



Posledný mlynár v obci zomrel v roku 2001, ale mlyn bol plne funkčný približne do 50. rokov minulého storočia.



"Už môj predchodca začal s projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu mlyna. Po mojom nástupe do funkcie sme pristúpili k jednotlivým krokom. Po majetkovom vysporiadaní sme sa pustili do náročnej rekonštrukcie, ktorá pozostávala z viacerých etáp," uviedol starosta obce Kostoľany nad Hornádom Anton Medvec s tým, že sa podobu mlyna snažili priblížiť 30. rokom 20. storočia.



Celkové náklady na rekonštrukciu, ktorá spočívala z viacerých etáp a trvala štyri až päť rokov, predstavujú približne 400.000 eur. Obec ju financovala z vlastných zdrojov, úverových zdrojov a spomenutej dotácie v rámci dotačného programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.



Z budovy mlyna sa snažia vytvoriť kultúrno-spoločenské centrum so širokým záberom aktivít a podujatí. "Bude tu inštalovaná aj stála expozícia, ktorá bude poukazovať na históriu dorábania chleba na našom území, na spôsoby mletia zrna. Na to budú nadväzovať potom aj ďalšie aktivity, ktoré v obci máme nachystané," priblížil starosta obce.



Mlyn bude pre návštevníkov počas letnej sezóny k dispozícii každú nedeľu popoludní. Neskôr to bude podľa podujatí, ktoré bude obec organizovať.