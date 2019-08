V Kostoľanoch nad Hornádom nájdeme kuriozitu, farmu na fare

Farma u farára

Stavebný projektant maliarom

Kostoľany nad Hornádom 10. augusta (TASR) – Bohatou históriou, ale aj úspešnými rodákmi sa môže pochváliť obec Kostoľany nad Hornádom pri Košiciach. Názov napovedá, že sa vyvíjala ako kostolná osada. Prvá písomná zmienka pochádza z 30. rokov 14. storočia, ešte pod názvom Svätý Štefan.hovorí s úsmevom pre TASR starosta Anton Medvec o aktuálnom výskume. Nález románskeho kostolíka podľa neho posúva obecné dejiny už do skorého stredoveku.Kostoľany sa vyvíjali ako majetková súčasť hradného panstva Sokoľ. Neskôr prešli pod mesto Košice, ktoré tam prevádzkovalo mlyn, pivovar, obhospodarovalo lesy a ďalšie majetky.komentoval starosta.V roku 1960 sa obec stala súčasťou Družstevnej pri Hornáde. Až v roku 2003 sa znova osamostatnila a odvtedy píše svoju novú históriu.Medvec vyzdvihol, že z nej pochádzajú aj prvá slovenská olympijská medailistka Matilda Pálfyová či spisovateľka Mária Kočanová. Jej brata Jozefa Emanuela poznajú v Maďarsku ako významného básnika. V Kostoľanoch tvoril aj insitný maliar Jozef Sabol. Dodnes v dedine na krosnách tká 82-ročná Mária Tomisová a majstrovské sláčikové nástroje tam vyrába husliarsky majster Ľuboslav Klesa.povedal starosta. Pri farskom úrade je aktívne občianske združenie Štvorlístok Hornádu. Miestne občianske združenie Dedinka vybudovalo náučné chodníky a zabezpečovalo propagáciu obce.Podľa Medveca v obci pripravujú zaujímavé podujatia.vymenoval starosta.Obec sa stala súčasťou Iniciatívy prorodinnej samosprávy, ktorá aktívne podporuje rodinu.povedal starosta s tým, že rodinu vyzdvihujú ako dôležitú. V Kostoľanoch mali aj netradičnú rodinnú veselicu.sľubuje Medvec.Kostoľany nad Hornádom s 1250 obyvateľmi chcú podľa starostu dbať aj na životné prostredie. Zamerať sa chcú na odpadové hospodárstvo, prevenciu či usmernenie občanov pri výstavbe domu, aby spĺňal environmentálny aspekt.Rímskokatolícky farár Stanislav Stronček, ktorý pôsobí v Kostoľanoch nad Hornádom pri Košiciach, dostal pred rokmi do daru štyri ovečky. Neskôr k nim pribudli sliepky, zajace a bažanty. Dvor sa rozrástol o ďalšie zvieratá, ako páv, vtáčiky, holuby, prepeličky, husi, morky či rybičky. Dnes s úsmevom hovorí, že chovateľom zvierat nikdy nechcel byť, ale jeho Farma u farára je pre neho veľkým relaxom.opísal pre TASR dekan.Zajace a sliepky mu daroval brat a bažanta dostal od bratranca. Postupne sa jeho farma rozširovala.dodal.Na exkurzie na farmu chodia deti z miestnej materskej aj základnej školy. V Kostoľanoch na farme už boli aj školáci z Košíc. Deti sú podľa farára ochotné aj pomáhať na farme. Najkrajším kúskom farmy je podľa neho zlatý bažant a páv, ktorého mu kúpili k narodeninám. Vzácne sú pre neho aj sliepky hodvábničky brazílskej.Dekan dostal pred tromi rokmi nápad, ako ukázať zvieratá z farmy veriacim a vymyslel živý Betlehem. Nielen so živými zvieratami, ale aj Jozefom, Máriou, Ježiškom a živou hudbou.Farár hovorí, že starostlivosť o farmu si vyžaduje veľa času a skoré vstávanie.zdôrazňuje, hoci mená svojim zvieratám nedáva.V malom bytovom ateliéri maľuje obrazy Miroslav Kotora z Kostolian nad Hornádom pri Košiciach, ktorý pracuje ako stavebný projektant. Hoci má bližšie k technickému kresleniu, maľovanie krajiniek či zátiší ho zlákalo už pred pár rokmi. Takmer všetok svoj voľný čas trávi so štetcom v ruke. Veľkým vzorom a motiváciou bol pre neho strýko, známy ľudový maliar Jozef Sabol.vysvetlil pre TASR Miroslav Kotora.Kotora má maličký ateliér v byte v Družstevnej pri Hornáde. Obrazy sú tam vystavené všade, dokonca aj v kuchyni nad sporákom. Maľovaniu sa venuje vo svojom voľnom čase, večer, cez víkendy a niekedy aj v noci.opísal Kotora.Na jeho prvé ťahy dozeral ešte maliar Sabol, neskôr sa zdokonaľoval sa aj na súkromných kurzoch kresby.Za svoje obrazy už získal aj niekoľko ocenení. Vlani napríklad získal cenu za svoj obraz Vernisáž na celoslovenskej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Posledné tri ročníky sa zapojil aj do Košickej palety a získal tam ocenenia vo svojej kategórii.