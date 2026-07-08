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VIDEO: Kostolík na Trepci pri Domaši obnovujú
Počas prebiehajúcich prác a kontrolného dňa za účasti odborníkov sa ukázalo, že stav kostolíka je vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo.
Autor TASR,aktualizované
Kvakovce 8. júla (TASR) - Na Kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša pokračujú rekonštrukčné práce. Národná kultúrna pamiatka je jedinou zachovanou spomienkou na zatopenú obec Trepec a podľa starostu Kvakoviec Radovana Kapraľa má význam pre celý región.
Počas prebiehajúcich prác a kontrolného dňa za účasti odborníkov sa ukázalo, že stav kostolíka je vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Kontrola odhalila značné poškodenia konštrukcie, pričom podľa expertov hrozilo, že veža kostola by sa v krátkom čase mohla sama zrútiť. V najbližších dňoch má preto dôjsť k rekonštrukcii poškodených konštrukčných prvkov.
Podľa starostu kostolík nebol dlhé roky komplexne opravovaný. Menšie úpravy v minulosti zabezpečovali najmä rodáci zo zatopenej obce. Objekt však postupne chátral. „Najväčšiu ranu dostal kostolík počas zemetrasenia v roku 2023, keď bola čiastočne narušená aj statika. Robia sa tam preto aj spevňujúce úkony, stužujú sa jednotlivé steny,“ doplnil Kapraľ.
Podľa Lukáša Jenča, konateľa spoločnosti, ktorá obnovu realizuje, sa práce začali vlani. Vzhľadom na počasie a komplikovaný prístup sa sústredili najmä na odvodnenie objektu a prípravné práce. Na jar pokračovali výstavbou oporného múra pri kostolíku, ktorý má stabilizovať svah. Použité boli prírodné kamene z okolia, ktoré ručne zbierali, štiepali a upravovali tak, aby zapadli do prostredia.
Aktuálne na stavbe pracuje približne osem ľudí. Dostupnosť lokality je jednou z najväčších komplikácií, keďže kostolík je od prístupovej komunikácie vzdialený približne šesť kilometrov. Okrem terénneho nákladného auta preto pri rekonštrukcii pomáha aj loď, ktorá k pamiatke priváža pracovníkov aj časť drobného stavebného materiálu.
V súčasnosti pokračujú práce na vonkajších a vnútorných omietkach, demontáži strešnej krytiny a výmene konštrukčných prvkov krovu. „Momentálne sme nastavení tak, že do konca septembra by sme chceli práce ukončiť,“ doplnil Jenčo s tým, že termín môže ovplyvniť najmä počasie alebo nepredvídané zmeny počas realizácie.
Súčasťou obnovy má byť aj úprava interiéru a okolia kostolíka, solárne osvetlenie, kamenná dlažba, spevnené plochy a bezbariérová lávka smerom k vode. Tá má umožniť prístup aj návštevníkom, ktorí prídu výletnou loďou.
Obec si objekt vzala do dlhodobého prenájmu a pripravila projekt obnovy. Na rekonštrukciu získala viac ako 500.000 eur z eurofondov v rámci integrovanej územnej stratégie. O pridelení prostriedkov rozhodla Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja, peniaze boli vyčlenené cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Po rekonštrukcii by mal kostolík obohatiť aj viac ako storočný ručne vyrábaný klavír od darkyne. Nahradiť by mal pôvodný organ. „Mal by byť takým šperkom kostolíka, ktorý budú môcť využívať všetci návštevníci počas bohoslužieb či svadobných obradov. Veľmi nás to teší,“ doplnil starosta.
Počas prebiehajúcich prác a kontrolného dňa za účasti odborníkov sa ukázalo, že stav kostolíka je vážnejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Kontrola odhalila značné poškodenia konštrukcie, pričom podľa expertov hrozilo, že veža kostola by sa v krátkom čase mohla sama zrútiť. V najbližších dňoch má preto dôjsť k rekonštrukcii poškodených konštrukčných prvkov.
Podľa starostu kostolík nebol dlhé roky komplexne opravovaný. Menšie úpravy v minulosti zabezpečovali najmä rodáci zo zatopenej obce. Objekt však postupne chátral. „Najväčšiu ranu dostal kostolík počas zemetrasenia v roku 2023, keď bola čiastočne narušená aj statika. Robia sa tam preto aj spevňujúce úkony, stužujú sa jednotlivé steny,“ doplnil Kapraľ.
Podľa Lukáša Jenča, konateľa spoločnosti, ktorá obnovu realizuje, sa práce začali vlani. Vzhľadom na počasie a komplikovaný prístup sa sústredili najmä na odvodnenie objektu a prípravné práce. Na jar pokračovali výstavbou oporného múra pri kostolíku, ktorý má stabilizovať svah. Použité boli prírodné kamene z okolia, ktoré ručne zbierali, štiepali a upravovali tak, aby zapadli do prostredia.
Aktuálne na stavbe pracuje približne osem ľudí. Dostupnosť lokality je jednou z najväčších komplikácií, keďže kostolík je od prístupovej komunikácie vzdialený približne šesť kilometrov. Okrem terénneho nákladného auta preto pri rekonštrukcii pomáha aj loď, ktorá k pamiatke priváža pracovníkov aj časť drobného stavebného materiálu.
V súčasnosti pokračujú práce na vonkajších a vnútorných omietkach, demontáži strešnej krytiny a výmene konštrukčných prvkov krovu. „Momentálne sme nastavení tak, že do konca septembra by sme chceli práce ukončiť,“ doplnil Jenčo s tým, že termín môže ovplyvniť najmä počasie alebo nepredvídané zmeny počas realizácie.
Súčasťou obnovy má byť aj úprava interiéru a okolia kostolíka, solárne osvetlenie, kamenná dlažba, spevnené plochy a bezbariérová lávka smerom k vode. Tá má umožniť prístup aj návštevníkom, ktorí prídu výletnou loďou.
Obec si objekt vzala do dlhodobého prenájmu a pripravila projekt obnovy. Na rekonštrukciu získala viac ako 500.000 eur z eurofondov v rámci integrovanej územnej stratégie. O pridelení prostriedkov rozhodla Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja, peniaze boli vyčlenené cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Po rekonštrukcii by mal kostolík obohatiť aj viac ako storočný ručne vyrábaný klavír od darkyne. Nahradiť by mal pôvodný organ. „Mal by byť takým šperkom kostolíka, ktorý budú môcť využívať všetci návštevníci počas bohoslužieb či svadobných obradov. Veľmi nás to teší,“ doplnil starosta.