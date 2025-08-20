< sekcia Regióny
Kostolík v Kvakovciach čaká rozsiahla obnova za vyše pol milióna eur
Lokalita je vyhľadávaným turistickým miestom. Slúži aj na sobáše, bohoslužby či stretnutia rodákov.
Autor TASR
Kvakovce 20. augusta (TASR) - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Trepci pri vodnej nádrži Domaša prejde komplexnou rekonštrukciou. Objekt, ktorý bol poškodený aj nedávnym zemetrasením, si obec Kvakovce vzala do dlhodobého prenájmu a pripravila projekt obnovy. Ako pre TASR uviedol starosta Radovan Kapraľ, z interiéru kostola už sťahovali obrazy a predmety, aby bol pripravený na stavebné práce.
„Máme schválené finančné prostriedky v objeme 512.000 eur. Momentálne čakáme na zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, ktorá by nám mala byť v najbližších dňoch zaslaná na podpis,“ uviedol starosta s tým, že práce by sa mali začať čoskoro.
Obnova má zahŕňať výmenu strechy, opravu fasády a úpravy interiéru, ktoré poškodili aj otrasy zeme. „Chceli by sme tiež upraviť okolie kostolíka, vybudovať spevnené plochy, osadiť mobiliár a solárne osvetlenie. Priamo k vode vznikne bezbariérová lávka, aby sa k objektu dostali aj starší či imobilní návštevníci,“ spresnil Kapraľ.
Lokalita je vyhľadávaným turistickým miestom. Slúži aj na sobáše, bohoslužby či stretnutia rodákov. Po dokončení prác by malo byť možné prísť ku kostolíku nielen po lesnej ceste a budúcom cyklochodníku, ale aj loďou. „Prešovský samosprávny kraj finišuje s projektom prístavísk okolo celej Domaše. Jedno prístavisko by malo byť priamo aj pod kostolíkom. Vedela by tam pristáť nielen výletná loď, ale bude tam kotvisko pre 16 lodí, čiže aj pre turistov, ktorí pôjdu s vlastnou loďkou,“ doplnil starosta.
Kostolík, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, pôvodne patril k dnes zatopenej obci Trepec a pripadol farnosti Slovenská Kajňa. „Kostolík nemá vlastných veriacich, keďže pôvodná obec zanikla. Bola by škoda, keby zostal napospas osudu,“ uzavrel Kapraľ.
