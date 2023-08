Kostolná veža ponúka návštevníkom pohľad do veže cez sklenený strop

Stropkov 29. augusta (TASR) - Návštevníci veže stropkovského Sanktuária Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi môžu cez sklenený strop vidieť jej krov. Renesančná kostolná veža bola naposledy zrekonštruovaná v roku 2020 a sprístupnená v roku 2021.



"Odvtedy tu bolo niekoľko tisíc návštevníkov. Počas aktuálnej sezóny sme ich tu mali približne 300. Veža má sedem poschodí, návštevník sa dokáže dostať do výšky 27 metrov po 116 schodoch. Čaká ho tam prekvapenie, a to rarita na Slovensku, presklený strop do 15-metrového krovu veže," uviedol pre TASR historik mesta Stropkov Ľuboslav Šmajda.



Ďalšou zaujímavosťou je podľa jeho slov časová schránka, ktorá bola osadená 9. júla 2023 vo veži a bude otvorená v roku 2069 na 400. výročie založenia Bratstva svätého škapuliara, ktoré je najstarším bratstvom tohto typu na Slovensku.



Americký bankár Michal Bosák, rodák z obce Okrúhle, sa pričinil o zbierku na novú strechu kostola a veže, keďže počas prvej svetovej vojny boli zničené. "Zaslúžil sa o to, že táto nádherná pamiatka zo 14. storočia a veža zo 16. storočia dostali novú strechu. Vyzerá to tak, že kostol vežu v 14. storočí nemal, bol dostavaná až koncom 16. storočia zásluhou rodu Pethőovcov z Gerše," povedal historik.



"Na každom zo siedmich poschodí veže sú informačné tabule, staré fotografie Stropkova, rôzne zaujímavosti plus rôzne predmety, ktoré môže človek obdivovať a taktiež sa dostane blízko k trom zvonom z rokov 1922 a 1950. Taktiež môže vidieť časový stroj, ktorý tu je už niekoľko desaťročí. Nakoniec ho čaká nádherný výhľad na ondavskú vrchovinu, Stropkovskú brázdu, široké okolie a celé mesto," priblížil Šmajda.



Ako ďalej povedal, pri rekonštrukcii veže uvažovali nad tým, ako ju vynoviť. "Prvotným cieľom bolo zachovať ju v jej pôvodnom renesančnom štýle z roku 1593. Možnosti, ktoré sme mali, nám dovoľovali odkryť železobetónový strop z 20. rokov minulého storočia. Na základe odporúčania statika sme mohli pristúpiť k jeho odkrytiu a osadeniu presklených tabúľ," doplnil historik.



Veža je otvorená do novembra a následne v marci. Bližšie informácie získajú záujemcovia v Turistickom informačnom centre v Stropkove.