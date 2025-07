Kostolná veža v Revúcej s vyhliadkou je toto leto prístupná

Revúca 5. júla (TASR) - Veža evanjelického kostola v Revúcej je pre návštevníkov túto sezónu prístupná v rozšírených otváracích hodinách. Z kostolnej veže je výhľad na mesto a široké okolie, návštevníci sa takisto dozvedia informácie o histórii kostola či štvorici zvonov, ktoré sa na vrchole veže nachádzajú. Pre TASR to uviedla námestná farárka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Revúca Danica Hudecová.



Evanjelický kostol v Revúcej bol postavený v roku 1784, v rámci mesta ide o druhú najstaršiu stavbu. Veža bola ku kostolu pristavaná o niekoľko rokov neskôr, dokončená bola 17. júla 1788 osadením kríža. „V tom čase bola najvyššou vežou v Muránskej doline a patrila k najvyšším v dolnom Uhorsku. Jej výška je takmer 50 metrov, spolu s krížom a kopulou,“ priblížila Hudecová.



Kostolná veža s vyhliadkovou ochodzou je pre návštevníkov prístupná už niekoľko rokov. „Chodia k nám turisti aj zo zahraničia, školské skupiny, zájazdy aj jednotlivci,“ uviedla farárka. Vlani kostol navštívili desiatky ľudí, pre zvýšený záujem bude areál spolu s vežou až do konca októbra prístupný v rozšírených hodinách.



Do veže evanjelického kostola v Revúcej vedie 124 schodov, vrchol ponúka výhľady na všetky smery. „Na západnej strane sú mestské lesy, Bodnárka, nová rozhľadňa, z druhej strany vrch Kohút, celé mesto a široké okolie,“ doplnila Hudecová. Na vrchole veže sa nachádzajú aj štyri kostolné zvony, najväčší z nich váži takmer 1,5 tony a je vysoký 110 centimetrov.



Vežu revúckeho evanjelického kostola je možné navštíviť v pondelok, stredu a piatok vždy od 8.30 do 11.30 h, v sobotu od 9.00 do 17.00 h a v nedeľu od 10.30 do 17.00 h. Areál i veža sú v týchto časoch voľne prístupné návštevníkom za dobrovoľný príspevok, po dohode je možné absolvovať aj prehliadku s komentárom.



Pohľady na mesto a okolie v Revúcej návštevníkom a obyvateľom ponúka aj rozhľadňa na Šturmanovej hore. Vyhliadkovú vežu vysokú 20 metrov vybudovali vlani mestské lesy, prístupná je po dvoch rôznych turistických trasách.