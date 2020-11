Kostolnú vežu chce mesto Stropkov sprístupniť ešte v tomto roku

Stropkov 9. novembra (TASR) – Do konca roka chce mesto Stropkov sprístupniť pre verejnosť zrekonštruovanú vežu tamojšieho Sanktuária Najsvätejšieho Tela a Krvi. Celkové náklady na rekonštrukciu, ktorá má byť podľa primátora Ondreja Brendzu ukončená 20. novembra, predstavujú takmer 160.000 eur. Z verejnej súťaže vzišla suma 140.000 eur a 19.000 eur bude stáť zreštaurovanie stĺpov na veži, ktoré nebolo v projekte.



"Je to najvyššia veža v meste, ale aj v okolí. Myslíme si, že to bude unikát a pritiahne to do nášho mesta a okolia nielen mariánskych ctiteľov a kresťanov, ale aj milovníkov umenia, histórie, kultúry a zároveň podporí aj rozvoj turizmu," povedal pre TASR Brendza.



V rámci rekonštrukcie boli obnovené schodiská, podlahy na jednotlivých podlažiach, okenica, ako aj vymenená elektroinštalácia vrátane osvetlenia. Po skolaudovaní stavby by chceli podľa primátora v spolupráci s vlastníkom miestnou rímskokatolíckou farnosťou, pamiatkarmi a historikmi zabezpečiť vo veži stále expozície, ktoré by mali poukazovať na históriu chrámu, ako aj stropkovského hradu.



Ako ďalej povedal, veža nikdy oficiálne sprístupnená pre verejnosť nebola. "Nadšenci a starousadlíci spomínajú na to, že ako malé deti sa chodili pozerať na zvony, hodiny, ale aj na to najvyššie poschodie," doplnil Brendza.



"Veža by mohla byť sprístupnená do konca novembra alebo do konca tohto roka. Expozície aj so samotným výkladom by mohli byť hotové v prvej polovici budúceho roka," povedal primátor.



Sanktuárium je súčasťou zaniknutého stropkovského hradu, ktorého obnove sa podľa jeho slov venujú dlhodobo. Časť hradieb je viditeľná. Ako povedal, na základe archeologického výskumu zistili, že pod zemou sú zachované aj pivnice severozápadnej bašty hradu.



"Pustili sme sa do obstarania finálnej etapy archeologického výskumu, ktorý nám zadefinuje rozsah samotnej realizácie. Potom môžeme riešiť súťaž na návrh architektonického riešenia celého námestia, ako to bude vyzerať. Archeologický výskum nás bude stáť 60.000 eur. Chceli sme to riešiť v tomto roku, ale na odporúčanie archeológov a pamiatkarov sme sa rozhodli, že to bude až na budúci rok," dodal Brendza.