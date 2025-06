Kostoly Gotickej cesty budú cez leto opäť otvorené pre verejnosť

Rožňava 16. júna (TASR) - Kostoly Gotickej cesty so stredovekými freskami ocenené značkou Európske dedičstvo budú aj toto leto pre verejnosť prístupné v pevne stanovených otváracích hodinách. Tretia letná turistická sezóna na Gotickej ceste sa začala v pondelok na Štítnickom okruhu, postupne sa pridajú aj ďalšie kostoly na Gemeri a v Malohonte. TASR o tom informovalo občianske združenie Gotická cesta.



Pevne stanovené otváracie hodiny v kostoloch Gotickej cesty sa prvýkrát podarilo zaviesť v roku 2023. Na sprístupnení sakrálnych pamiatok a ich stredovekých fresiek spolupracujú občianske združenie Gotická cesta a vlastníci kostolov spolu s Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom (KSK). Tento rok bude pre verejnosť počas letnej turistickej sezóny v pevne stanovených časoch prístupných desať gotických kostolov v okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota.



„V tomto významnom kultúrnom dedičstve vidíme šancu pre región, najmä z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Preto sa systematicky a koordinovane s partnermi podieľame na aktivitách, ktorých cieľom je skvalitňovanie služieb v týchto lokalitách,“ uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.



Letná sezóna na Gotickej ceste sa začala v pondelok otvorením kostolov Štítnického okruhu. Kostoly v Plešivci, Ochtinej a Koceľovciach budú pre návštevníkov prístupné od pondelka do soboty od 9.00 do 16.00, kostol v Štítniku pre aktuálnu rekonštrukciu otvorí svoje brány začiatkom júla.



„V okresoch Revúca a Rimavská Sobota, teda v Jelšavskom a Rimavskom okruhu, sa záujemcovia dostanú do evanjelických kostolov v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove a Kameňanoch, katolíckych kostolov v Šiveticiach, Chyžnom a Rákoši od 1. júla do 31. augusta, a to od stredy do soboty od 10.00 do 16.00 h,“ priblížilo združenie Gotická cesta s tým, že kostol v Rimavskej Bani je z dôvodu obnovy pre verejnosť dočasne zatvorený.



Vo vybraných gotických kostoloch je pre návštevníkov dostupné aj sprievodné slovo k prehliadke interiéru, na všetkých miestach je k dispozícii text či audiosprievodca. Vstupné do všetkých pamiatok je dobrovoľné a ostáva miestnemu cirkevnému zboru na údržbu kultúrneho dedičstva. Na Štítnickom okruhu bude počas sobôt premávať aj 22-miestny mikrobus, kostoly v Plešivci, Štítniku, Koceľovciach a Ochtinej je možné spoznať aj prostredníctvom interaktívnej edukačnej hry.



„Som veľmi rád, že sa v našom kraji vytvárajú takéto príležitosti, ktoré ľuďom umožňujú kultúrne sa obohatiť, objaviť unikátne pamiatky a spoznať zaujímavé fakty i príbehy z našich dejín. Gotická cesta je jedinečný projekt, ktorý prepája krásu stredovekého umenia s hodnotami kultúrneho dedičstva,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 gotických kostolov, ktoré sú zdobené stredovekými nástennými maľbami. V roku 2022 boli značkou Európske dedičstvo ocenené fresky v evanjelických chrámoch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach a katolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a Plešivci.