Kostoly Gotickej cesty majú fixné otváracie hodiny

Rožňava 4. júla (TASR) - Jedenásť z dvanástich kostolov, ktoré sú držiteľmi značky Európske dedičstvo, po druhý raz sprístupní svoje krásy záujemcom cez letnú sezónu. Ako TASR informoval Peter Palgut zo združenia Gotická cesta, vďaka podpore Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja nájdu turisti kostoly otvorené vo fixných otváracích hodinách.



"Združenie Gotická cesta v spolupráci s cirkevnými zbormi, farnosťami a samosprávami za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja cez program Terra Incognita a Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja nadväzuje na minuloročný úspech pravidelných otváracích hodín počas letných mesiacov, keď kostoly navštívilo vyše 9000 ľudí," uviedol Palgut.



Návštevníkov budú od 15. júna do 14. septembra čakať otvorené dvere Štítnického okruhu Gotickej cesty počas fixných hodín v okrese Rožňava v evanjelických kostoloch v Štítniku, Koceľovciach a Ochtinej, taktiež v kostole reformovanej cirkvi v Plešivci počas celého týždňa od pondelka do soboty od 9.00 do 16.00 h.



V okresoch Revúca a Rimavská Sobota v Jelšavskom a Rimavskom okruhu sa záujemcovia dostanú do evanjelických kostolov v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove a Kameňanoch, katolíckych kostolov v Šiveticiach a Chyžnom a to od 1. júla do 31. augusta od stredy do soboty v čase od 10.00 do 16.00 h.



Katolícky kostol v Rákoši sa dá navštíviť v sobotu od 10.00 do 16.00 h, inokedy odporúčajú na prehliadku objednať sa vopred. Kostol v Rimavskej Bani je z dôvodu prebiehajúcej obnovy pre verejnosť dočasne zatvorený.



Palgut doplnil, že sprievodné slovo k prehliadke interiéru bude dostupné vo vybraných kostoloch, na všetkým miestach je k dispozícii audiosprievodca, ktorý sa otvára cez QR kód. Vstupné do všetkých pamiatok je dobrovoľné a ostáva miestnemu cirkevnému zboru na údržbu kultúrneho dedičstva.



"Doplnkovými službami kraje zvyšujú dostupnosť destinácie, počas všetkých sobôt v sezóne je možné absolvovať Štítnický okruh komfortne 22 miestnym mikrobusom. Nástup je v Plešivci na železničnej stanici o 8.40 h, lístky sa dajú kúpiť cez www.vylety.kosiceregion.com," podotkol Palgut s tým, že ak sa návštevníkom nepodarí zavítať do regiónu, chrámy si môžu prezrieť aspoň virtuálne na stránke www.gotickefresky.sk.