Koterce karanténnej stanice v B. Bystrici prejdú obnovou

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - V Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene sa 18. marca začnú postupne opravovať vrchné časti poškodených voliér, aby sa zabezpečilo kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre opustené zvieratá. Stavebnými úpravami prejde celkovo 30 voliér. Pomoc ľudí vo forme venčenia psov je v týchto dňoch viac než vítaná. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora.



"Obraciame sa na všetkých milovníkov zvierat, ktorí nám môžu pomôcť počas opráv voliér s venčením psov, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 13.00 h. V rámci uvedeného času potrebujeme, aby sa zvieratá dostali von z voliér. Venčenie je možné aj počas víkendu medzi 8.00 až 11.00 h, v tomto prípade je však potrebné dohodnúť sa na tom telefonicky," konštatoval referent karanténnej stanice Andrej Huťka.



V karanténnej stanici je v súčasnosti umiestnených 46 psov. Voliéry v boli v novembri 2022 kompletne prestrešené. V tom istom roku sa podarilo opraviť i oporný múr v zadnej časti voliér v sekcii B. Vymenili sa plastové dvere a okná na budove zariadenia, opravila elektroinštalácia a vstupné dvere do výbehu pre psy.



Banskobystrická samospráva projekt zastrešenia voliér zabezpečila najmä z finančných prostriedkov mestského rozpočtu, v celkovej sume vyše 32.000 eur. Pomohli tiež dobrovoľní darcovia, ktorí vyzbierali na tento účel sumu cez 8000 eur.



"Vlani v októbri bola na náklady mesta Zvolen pôvodná dezinfekčná jama na nádvorí zariadenia zakrytá asfaltom. Súčasne sa vyhotovil rigol pred hlavnou bránou proti stekaniu dažďovej vody do areálu. Okrem kotercov a výbehu pre psy sa v areáli karanténnej stanice nachádza aj prevádzková budova, ktorú by bolo potrebné v budúcnosti zatepliť. Pozostáva zo vstupnej chodby, kancelárie, veterinárnej miestnosti a skladu krmiva," doplnil Strelec.