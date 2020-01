Kotleba: Dodatky s dopravcami v Banskobystrickom kraji boli dobré

Banská Bystrica 27. januára (TASR) – Poslanec Národnej rady SR a zároveň krajský poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba v pondelok po rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici pre médiá zdôraznil, že dodatky nesúce jeho meno, teda tzv. Kotlebove dodatky, boli v čase, keď šéfoval kraju "najlepšie riešenie, prinášajúce až rekordne nízke ceny". Podpísal ich až dva týždne po tom, ako dodatky jednohlasne schválil vtedajší poslanecký zbor.



"Som rád, že poslanci, ktorí vtedy za ne hlasovali, si dnes za tým stoja. Dodatky boli dobré, nemáme sa za čo hanbiť, bolo to dielo nielen mňa ako predsedu, ktorý tvrdo rokoval so SAD-kami, ale i zastupiteľstva. Odmietame akýkoľvek podiel viny na nezvládnutí dopravnej situácie v BBSK," reagoval Kotleba a zdôraznil, že zabezpečovať dopravu je zákonná povinnosť BBSK.



Práve tzv. Kotlebove dodatky k zmluvám s dopravcami sú v súčasnosti jedným z hlavných problémov medzi BBSK a SAD Zvolen.



Ako vedenie BBSK už viackrát zdôraznilo, nemalo v ich prípade inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde. Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj Okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo dopravcovi aj ponúkli, ale on to odmietol. Problémom sa stali tiež iné finančné otázky.



Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera sa vedenia kraja a SAD Zvolen stretnú v stredu (29. 1.) a je šanca, že sa definitívne vyrieši problém s prímestskou autobusovou dopravou v deviatich okresoch.



Prímestské autobusy po víkende, keď nepremávali, vyšli v pondelok na cesty v kraji tak, ako sú ľudia zvyknutí, podľa cestovného poriadku. Je to však len dočasné riešenie na základe zmlúv, ktoré uzavreli so SAD Zvolen mestá a obce.