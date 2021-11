Kotva za 20 rokov pomohla vyše 300 deťom, aby vyrastali s rodinami

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - Banskobystrické zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi Kotva a zariadenie dočasného ubytovania patria k prvým na Slovensku, ktoré začali poskytovať pomoc pre úplné i neúplné rodiny s maloletými deťmi. Za 20 rokov svojej existencie Kotva poskytla ubytovanie a sociálne služby 564 klientom, čiže 140 rodinám. Informoval o tom banskobystrický magistrát pri príležitosti výročia jej fungovania.



Podľa informácií oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Mestského úradu v Banskej Bystrici počas dvoch desaťročí pomohla Kotva 231 dospelým klientom a 333 deťom, ktoré dostali možnosť zostať so svojimi biologickými rodičmi a nemuseli byť odňaté do starostlivosti štátu. Kotva tak ušetrila štátu približne 14 miliónov eur, čo je suma, ktorú by musel vynaložiť štát na zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti pre tieto deti.



„Počas uplynulých 20 rokov sme sa snažili služby skvalitňovať aj spolu s mnohými partnermi a organizáciami. Svojím úsilím prispeli k naplneniu našich cieľov, za čo im patrí veľké poďakovanie, rovnako ako zamestnancom," konštatoval Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu.



Langstein bol iniciátorom myšlienky vybudovania prestupnej siete bývania pre rodiny s deťmi spolu s Ivanom Šedibom, niekdajším riaditeľom sekretariátu Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici. Ich snaha bola reflexiou na aktuálnu situáciu rodín, s ktorými sa v praxi stretávali. Išlo o rodiny žijúce v chudobe či mnohopočetné rodiny, ktoré si nedokázali zabezpečiť bývanie alebo neboli schopné si ho udržať.



„Som veľmi rád, že v našom meste fungujú zariadenia, v ktorých vieme ľuďom podať pomocnú ruku a prispieť k tomu, aby sa postavili na nohy aj vtedy, keď si myslia, že to už nezvládnu. Som hrdý na to, že také zariadenie v našom meste máme a k jeho vzniku prispeli zamestnanci nášho úradu,“ reagoval primátor Ján Nosko.