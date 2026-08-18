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Kovačevičovú v boji o post primátorky Košíc podporia tri strany
Čas, ktorý získa tým, že nebude musieť zbierať podpisy potrebné pre kandidatúru nezávislého kandidáta, chce podľa vlastných slov využiť na kampaň a prácu priamo v teréne.
Autor TASR,aktualizované
Košice 18. augusta (TASR) - Kandidátka na post primátorky Košíc a súčasná starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová bude v jesenných komunálnych voľbách kandidovať s podporou troch politických subjektov. V utorok jej oficiálne vyjadrila podporu strana Právo na pravdu, kandidovať bude aj za Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti.
Čas, ktorý získa tým, že nebude musieť zbierať podpisy potrebné pre kandidatúru nezávislého kandidáta, chce podľa vlastných slov využiť na kampaň a prácu priamo v teréne. „Chceme byť s ľuďmi, chceme komunikovať naše témy, celý program, našu víziu rozvoja, zmeny, ale aj to, kto je súčasťou tímu. Tím Košice je veľký tím odborníkov, skvelých ľudí, ktorí majú čo povedať a budú prínosom pre naše mesto,“ uviedla Kovačevičová. Dodala, že jej tím tvorí viac ako 50 Košičanov.
Predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár uviedol, že pri rozhodovaní o podpore posudzovali skúsenosti, vzdelanie a doterajšie pôsobenie jednotlivých kandidátov. Kovačevičová má podľa neho za sebou tri úspešné funkčné obdobia na poste starostky MČ Nad jazerom a jej meno nebolo spájané so škandálmi.
Medzi svoje hlavné priority v prípade zvolenia Kovačevičová radí bezpečnosť, verejný poriadok a systematické riešenie problematiky nelegálnych osád v meste.
Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili aj súčasný starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák za PS, Demokratov a Za ľudí, terajší primátor Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, SRK a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol ako nezávislý kandidát a nezávislý kandidát Alexander Riabov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Kovačevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina
Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, žeby v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň na utorkovej tlačovej konferencii uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny.
Kovačevičová dementuje aj tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súviselo s budúcimi developerskými projektmi. Tvrdí, že nikto nemá záujem o pozemky na strategickom plynovode, na ktorom sa nelegálna osada nachádza. Objasnila, že ako predsedníčka občianskeho združenia je zapísaná na liste vlastníctva na jednej z predmetných nehnuteľností v maďarskej obci a podľa nej ide o verejne dohľadateľnú skutočnosť.
Odmieta aj tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín, podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Taktiež dodala, že Maďarsko je v Európskej únii a nehnuteľnosti si ľudia zo Slovenska kupujú aj v iných európskych mestách.
Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahovali sa tam.
Ako zdôraznila dôležité je v tomto procese práca, vzdelávanie, výchova, komunitná činnosť či sprevádzanie rodín. „V mestskej časti zamestnávame 12 ľudí rómskeho etnika. Toto je cesta, toto je cieľ. Dnes sme pracovali s ľuďmi, ktorí sa chcú z osady vymaniť. A to sa nám aj podarilo. Ukázali sme príklad dobrej praxe, sami si zbúrali svoje obydlia a naštartovali proces nového života, novej cesty a etapy,“ konštatovala.
Taktiež zdôraznila, že jej cieľom je riešenie problematiky nelegálnych osád v Košiciach, v ktorých žije takmer 2600 ľudí, a predstaví aj konkrétne riešenia, ktoré má s tímom pripravené. V prípade zvolenia za primátorku chce tento problém vyriešiť.
V lokalite Lubina začali 16. júla búrať nelegálnu osadu. Dotklo sa to siedmich rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. Informovala vtedy o tom Kovačevičová. V osade žili ľudia z marginalizovanej rómskej komunity. Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahujú sa tam.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) označil vysťahovanie obyvateľov z osady za vysoko neštandardné. Kandidát na primátora mesta Košice Miroslav Sabol podal 23. júla na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia.
Čas, ktorý získa tým, že nebude musieť zbierať podpisy potrebné pre kandidatúru nezávislého kandidáta, chce podľa vlastných slov využiť na kampaň a prácu priamo v teréne. „Chceme byť s ľuďmi, chceme komunikovať naše témy, celý program, našu víziu rozvoja, zmeny, ale aj to, kto je súčasťou tímu. Tím Košice je veľký tím odborníkov, skvelých ľudí, ktorí majú čo povedať a budú prínosom pre naše mesto,“ uviedla Kovačevičová. Dodala, že jej tím tvorí viac ako 50 Košičanov.
Predseda strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár uviedol, že pri rozhodovaní o podpore posudzovali skúsenosti, vzdelanie a doterajšie pôsobenie jednotlivých kandidátov. Kovačevičová má podľa neho za sebou tri úspešné funkčné obdobia na poste starostky MČ Nad jazerom a jej meno nebolo spájané so škandálmi.
Medzi svoje hlavné priority v prípade zvolenia Kovačevičová radí bezpečnosť, verejný poriadok a systematické riešenie problematiky nelegálnych osád v meste.
Kandidatúru na primátora Košíc už ohlásili aj súčasný starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák za PS, Demokratov a Za ľudí, terajší primátor Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, SRK a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol ako nezávislý kandidát a nezávislý kandidát Alexander Riabov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Kovačevičová odmieta tvrdenia o hromadnom vysťahovaní z osady Lubina
Kandidátka na primátorku mesta Košice a súčasná starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, žeby v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň na utorkovej tlačovej konferencii uviedla, že problém nelegálnych osád v Košiciach je veľmi vážny.
Kovačevičová dementuje aj tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súviselo s budúcimi developerskými projektmi. Tvrdí, že nikto nemá záujem o pozemky na strategickom plynovode, na ktorom sa nelegálna osada nachádza. Objasnila, že ako predsedníčka občianskeho združenia je zapísaná na liste vlastníctva na jednej z predmetných nehnuteľností v maďarskej obci a podľa nej ide o verejne dohľadateľnú skutočnosť.
Odmieta aj tvrdenie, že sa pripravuje vysťahovanie 300 rodín, podľa nej ide o pár rodín, ktoré boli pripravené na zmenu spôsobu života. Taktiež dodala, že Maďarsko je v Európskej únii a nehnuteľnosti si ľudia zo Slovenska kupujú aj v iných európskych mestách.
Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahovali sa tam.
Ako zdôraznila dôležité je v tomto procese práca, vzdelávanie, výchova, komunitná činnosť či sprevádzanie rodín. „V mestskej časti zamestnávame 12 ľudí rómskeho etnika. Toto je cesta, toto je cieľ. Dnes sme pracovali s ľuďmi, ktorí sa chcú z osady vymaniť. A to sa nám aj podarilo. Ukázali sme príklad dobrej praxe, sami si zbúrali svoje obydlia a naštartovali proces nového života, novej cesty a etapy,“ konštatovala.
Taktiež zdôraznila, že jej cieľom je riešenie problematiky nelegálnych osád v Košiciach, v ktorých žije takmer 2600 ľudí, a predstaví aj konkrétne riešenia, ktoré má s tímom pripravené. V prípade zvolenia za primátorku chce tento problém vyriešiť.
V lokalite Lubina začali 16. júla búrať nelegálnu osadu. Dotklo sa to siedmich rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. Informovala vtedy o tom Kovačevičová. V osade žili ľudia z marginalizovanej rómskej komunity. Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahujú sa tam.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) označil vysťahovanie obyvateľov z osady za vysoko neštandardné. Kandidát na primátora mesta Košice Miroslav Sabol podal 23. júla na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia.