Očkovacie centrum v nákupnom centre v Petržalke zatvoria

Bratislava 15. decembra (TASR) – Očkovacie centrum v nákupno-zábavnom stredisku v bratislavskej Petržalke sa zatvorí. Ako v stredu na tlačovej konferencii informoval lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Tomáš Szalay, očkovacie miesto bolo primárne určené na podávanie prvých a druhých dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.



Informoval, že počas stredy by mali na mieste zaočkovať desaťtisícu osobu. Približne tretinu dávok tvorili jednodávkové vakcíny. Denne tam zaočkovali približne 300 ľudí.



Vďaka dvom presťahovaným kójam, ktoré pribudnú na NFŠ, budú vedieť tímy na tomto mieste fungovať desať hodín. "Predpokladáme, že tým, že scentralizujeme všetky naše kóje, budeme efektívnejší v očkovaní a dokážeme zaočkovať za týždeň viac ľudí," povedal s tým, že 12 kójí bude fungovať na štadióne od piatka (17. 12.).



Na NFŠ budú očkovať predovšetkým tretími dávkami v piatok, sobotu (18. 12.) a v pondelok (20. 12.). Pondelok bude zároveň posledným dňom pred Vianocami, keď bude možné dať sa na tomto mieste zaočkovať. Pred Vianocami budú fungovať výjazdové tímy, ktoré vyjdú do obcí či do DSS.



Očkovať by sa malo ešte aj jeden deň v období medzi sviatkami. Následne má NFŠ fungovať až po 7. januári 2022. Očkovať tam budú výlučne vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Szalay pripomenul, že BSK má vlastný systém registrácie, ktorý odporúča ľuďom využiť.