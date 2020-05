Obnovený úrad chcú v Kováčovej odovzdať koncom júla

Kováčová 6. mája (TASR) – V Kováčovej v okrese Zvolen finišujú s energetickou obnovou obecného úradu. Projekt realizuje tamojšia samospráva vďaka podpore eurofondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.



"Zhotoviteľ ukončil dielo podľa zmluvy koncom februára, avšak aj v súčasnosti ešte prebiehajú na objekte práce nad rámec zmluvy tak, aby úrad spĺňal požiadavky súčasnosti," uviedol pre TASR starosta Ján Izrael.



V rámci projektu sa urobila nová strecha, celý objekt sa zateplil, osadili sa nové plastové a hliníkové okná a dvere. Zrealizovala sa tiež nová elektroinštalácia a nový systém nízkotepelného stenového a stropného vykurovania a chladenia s tepelným čerpadlom. "Všetky tieto úpravy prispejú k minimalizácii spotreby energie a zároveň zlepšia vzhľad objektu, ktorý donedávna nebol vizitkou obce," podotkol Izrael.



Oprávnené výdavky na stavbu sú podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v maximálnej výške 664 850 eur, obec sa na financovaní podieľa piatimi percentami.



Samospráva podľa starostu využila rekonštrukciu aj na ďalšie úpravy. Stavba je totiž stará, pochádza z konca 50. rokov minulého storočia.



"Upravilo sa hlavné schodisko, vymenili sa stropy nad prízemím kancelárskej časti a tiež konštrukcia javiska. Zhotovili sa tiež nové rozvody ozvučenia a scénického osvetlenia v sále, slaboprúdové rozvody v celej budove, kompletne sa obnovili omietky sien a stropov, vymenili sa poškodené zárubne," priblížil ďalej Izrael.



Zostáva už len dorobiť podlahu a schody javiska, technológiu opony, ozvučenie a osvetlenie v sále a zariadiť celú kancelársku časť novým nábytkom. "Tieto práce by mali byť dokončené do leta. Ak to epidemiologická situácia dovolí, slávnostné otvorenie zrekonštruovaného úradu by sa uskutočnilo v rámci Dní obce Kováčová koncom júla 2020," dodal.