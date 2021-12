Kapacita škôlky v Kováčovej je za posledné dva roky naplnená

Kováčová 7. decembra (TASR) – Kapacita materskej školy v obci Kováčová vo Zvolenskom okrese je za posledné dva roky naplnená. Pre TASR to uviedol starosta Ján Izrael s tým, že zatiaľ škôlka dokázala prijať všetky deti od troch rokov.



Ako dodal, prijať sa nepodarilo približne desať mladších detí. Materská škola v Kováčovej je súčasťou základnej školy s materskou školou a má kapacitu 42 detí v dvoch triedach. „Uvažujeme nad rozšírením kapacity škôlky, ak bude na tento účel vhodná výzva, pretože pôjde o finančne náročnú akciu,“ spomenul starosta. „Tento problém chceme riešiť jednak z pohľadu zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania, ale aj z hľadiska postupného zvyšovania počtu obyvateľov obce,“ podotkol.



Pripomenul tiež, že základnú školu v školskom roku 2021/2022 navštevuje 38 žiakov v štyroch triedach. Oproti predchádzajúcemu školskému roku je to podľa starostu o 11 menej. „Je to najmä z dôvodu nižšieho počtu detí v prvom ročníku, odišiel tiež silný štvrtý ročník,“ zdôraznil s tým, že škola poskytuje vzdelávanie pre deti od prvého do štvrtého ročníka.