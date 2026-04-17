Kováčová: Špeciálny štatút pre kúpeľné mestá a obce starosta víta
Z pohľadu Kováčovej by privítal, aby do legislatívy zaviedli postavenie kúpeľných samospráv ako obcí so zvláštnym významom.
Autor TASR
Kováčová 17. apríla (TASR) - Záujem štátu nájsť špeciálny štatút všetkým kúpeľným samosprávam a dať im niečo navyše starosta kúpeľnej obce Kováčová Ján Izrael víta. Tvrdí, že klientov zariadení nezaujímajú vlastnícke pomery a chcú sa cítiť príjemne.
Spresnil, že návštevníci očakávajú upravené a udržiavané priestranstvo, parky a verejné priestory i funkčné verejné osvetlenie. Podľa neho chcú aj pravidelné odvážanie komunálneho odpadu, prostredie bez hluku, zápachu a vizuálneho smogu. Z pohľadu Kováčovej by privítal, aby do legislatívy zaviedli postavenie kúpeľných samospráv ako obcí so zvláštnym významom. „To by im umožňovalo zvýhodnenie pri získavaní mimorozpočtových finančných zdrojov,“ informoval TASR s tým, že by to bolo napríklad na budovanie kanalizácie či rekonštrukciu ciest.
Ako ďalej uviedol, obec vo Zvolenskom okrese nemá dobudovanú splaškovú kanalizáciu. Majú rozpracované dva projekty na jej rozšírenie a budú sa uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku. „Ocenili by sme, ak by sme ako kúpeľná obec pri posudzovaní žiadostí boli zvýhodnení,“ konštatoval. Podľa starostu k liečebným zariadeniam vedú väčšinou miestne komunikácie, ktoré v prípade Kováčovej potrebujú opravu alebo rekonštrukciu. Objasnil, že s tým súvisí verejné osvetlenie, a to vyžaduje minimálne výmenu starých stožiarov alebo aj zemných elektrických káblov.
Izrael doplnil, že cez kúpeľné územie preteká potok. „Nestačí údržba kosením dvakrát za rok, koryto sa aj zanáša a treba ho pravidelne čistiť. Vodný tok je v tomto prípade významný krajinotvorný prvok, o ktorý sa treba starať,“ reagoval.
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák povedal, že všetkým kúpeľným mestám a obciam chce štát nájsť špeciálny štatút, aby mali niečo navyše. Zvýhodniť by ich mohli napríklad vo vzťahu k pozemkovým úpravám, vodovodom, kanalizáciám i k samotnému rozvoju územia.
