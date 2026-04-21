Kováčová: Súčasťou úprav školy bude aj prístavba k hospodárskemu bloku
Autor TASR
Kováčová 21. apríla (TASR) - Modernizácia materiálneho vybavenia i výstavba školských športovísk sú súčasťou pokračujúcej obnovy Základnej školy s materskou školou Kováčová vo Zvolenskom okrese. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Spresnil, že príspevok získala samospráva v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). „Ciele projektu napĺňajú prostredníctvom uskutočnenia oprávnených aktivít, ktoré definovali v rámci zverejnenej výzvy,“ zhrnulo MIRRI. V rámci aktivity zabezpečujú aj technické vybavenie školy, čo sú informačné a komunikačné technológie.
Starosta obce Ján Izrael uviedol, že niektoré práce na škole už uskutočnili a výdavky budú z príspevku MIRRI refinancovať. V rámci rekonštrukcie školu čiastočne debarierizujú. Stavebné úpravy sa týkajú interiéru. Predstavujú zmenu dispozície, nové rozvody elektriny, vody, kanalizácie, inštaláciu podlahového vykurovania, osvetlenia a podlahových krytín. „Súčasťou ďalších úprav budú aj prístavba k hospodárskemu bloku a modernizácia technického vybavenia v školskej kuchyni,“ reagoval starosta.
Základnú školu postavili v rokoch 1987 až 1991 a pozostáva z viacerých objektov. Súčasťou sú budova školy, jedáleň a chodba, ktorá prepája školu s hospodárskym blokom. V ňom sa nachádzajú kotolňa a kuchyňa. Zariadenie v súčasnosti vzdeláva v rámci prvého stupňa, čo znamená prvý až štvrtý ročník. „Zabezpečuje vzdelávanie podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre primárne vzdelávanie. Navštevuje ju 43 žiakov,“ objasnilo ministerstvo.
Rezort investícii pripomína, že celková výška oprávnených výdavkov projektu je 660.295 eur. Skladá sa z NFP vo výške 607.471 eur (zdroj z Európskej únie je 561.251 eur a zo štátneho rozpočtu 46.220 eur) a zo spolufinancovania zo zdrojov obce v sume 52.824 eur.
MIRRI podpísalo v uplynulých dňoch 15 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške takmer 21 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 až 2027. Podpora smeruje do škôl, kultúry i športovej infraštruktúry. Najvyššou investíciou je viac ako 5,5 milióna eur na modernizáciu Hotelovej akadémie v Košiciach.
