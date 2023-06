Do predstavenia Cirkusu Paciento sa zapojí 40 detí

Kováčová 16. júna (TASR) - Približne 40 detí, ktoré sa aktuálne liečia v Špecializovanom liečebnom ústave (ŠLÚ) Marína v Kováčovej pri Zvolene, sa zapojí do záverečného predstavenia, ktoré v uplynulých dňoch vzniklo pod krídlami organizácie Červený nos Clowndoctors. Predstavenie sa koná v piatok v cirkusovom šapitó v areáli ústavu.



"Témou predstavenia bolo tentoraz horolezectvo. Deti spolu s klaunmi intenzívne trénovali cirkusantské zručnosti, aby sa na konci stali hviezdami nášho Cirkusu Paciento," uviedla pre TASR koordinátorka programu Katarína Reussová.



Cirkus Paciento je celotýždňový špeciálny program, ktorý do liečebne prináša Červený nos pravidelne každý rok. "Deti vždy po týždni nácvikov zvládajú to, o čom na začiatku programu ani nesnívali," uviedla ďalej Reussová. "Deťom to buduje ich sebavedomie, upevňuje sa kolektív," dodala.



Tzv. stanový Cirkus Paciento sa koná vždy v lete, počas troch mesiacov, a to nielen v ŠLÚ Marína v Kováčovej, ale aj v Hraňi a v Dolnom Smokovci. Cirkus tvoria piati klauni a traja hudobníci.