Zásahový tím nezistil po výstrele na medveďa v Kováčovej poranenia

Banská Bystrica/Kováčová 13. apríla (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) nenašiel vo zvernici Bieň pri obci Kováčová v okrese Zvolen žiadne znaky, ktoré by vypovedali o poranení medveďa. V areáli zvernice došlo v utorok (11. 4.) k stretu medvedice s poľovným referentom, ktorý ju v sebaobrane pravdepodobne postrelil. Informovala o tom ŠOP SR.



"Zásahový tím prehľadal okolie, avšak nepodarilo sa nájsť ani medvedicu, ani jej mláďa," uvádzajú ochranári. Členovia zásahového tímu po obhliadke lokality však potvrdili pobytové znaky medveďa, ako sú stopy a trus.



Incident sa odohral v areáli oplotenej zvernice, ktorá slúži ako účelové zariadenie na študijné potreby Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Pri pravidelnom doplnení krmiva a obhliadke kalamity spozoroval poľovný referent na vzdialenosť približne 30 - 40 metrov medvedicu s jedným mláďaťom, ktorá sa proti nemu rozbehla.



"Referent použil krátku guľovú zbraň, ktorou vystrelil do vzduchu a neskôr aj priamo na medvedicu. Keď sa medvedica priblížila na vzdialenosť asi piatich metrov, otočila sa a ušla do porastu," priblížila incident ŠOP SR.



Na základe reakcie medvedice sa predpokladá, že došlo k jej postreleniu, a preto boli na miesto privolaní príslušníci Policajného zboru, ako aj zamestnanci ŠOP SR a Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana.



Situáciu vo zvernici budú členovia zásahového tímu naďalej v spolupráci s jej zamestnancami monitorovať. "Nie je predpoklad, že by medvede v tejto lokalite schádzali do obce," uviedli ochranári.