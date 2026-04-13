< sekcia Regióny
Kozorožec kaukazský z bojnickej zoo odcestoval do Zoo Hluboká
Autor TASR
Bojnice 13. apríla (TASR) - Samec kozorožca kaukazského z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach posilní chov v Zoo Hluboká. Do Českej republiky odcestoval na základe odporúčania koordinátora pre chov tohto druhu. Bojnická zoo o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
„Samec sa narodil v roku 2022. V danom roku sme odchovali tri mláďatá tohto druhu,“ uviedla zoo.
Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody je kozorožec kaukazský vedený ako ohrozený druh. „Počet voľne žijúcich dospelých jedincov sa odhaduje na 3000 až 4000. Celkový odhad populácie koncom 80. rokov 20. storočia bol približne 12.000 zvierat. Medzi hlavné hrozby pre populáciu patrí pytliactvo, strata biotopov či konkurencia s dobytkom,“ priblížila zoo.
Kozorožce kaukazské podľa nej pochádzajú zo západnej časti pohoria Kaukaz. Bojnická zoo chová tento druh už od roku 1978 a pravidelne sa u nej rozmnožuje.
